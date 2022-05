Fecomércio recebe Embaixador do Japão

Da redação

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, recebeu o Embaixador do Japão no Brasil, Haysahi Teiji, nesta segunda-feira, 23, em Goiânia. Durante a reunião, Baiocchi apresentou o Sistema S e sua atuação por meio da Fecomércio, do Sesc e do Senac. O objetivo do encontro foi de saber mais sobre a atuação dos japoneses no Brasil e de firmar parcerias nas áreas comerciais, culturais e acadêmicas.

Também foi apresentada a Fecomex, que sendo o braço internacional da Federação, ajudará os empresários goianos a fortalecer as relações comerciais no exterior. A estrutura do hotel do Sesc, em Caldas Novas, foi um dos pontos que mais chamou a atenção do embaixador japonês, principalmente, pela entidade se preocupar em promover o turismo social. Outro projeto de destaque foi o Mesa Brasil, por ser o maior programa de distribuição de alimentos do país.

De acordo com Hayashi Teiji, o maior interesse do Japão é de importar produtos agrícolas do cerrado como a soja, na troca de conhecimento e de questões culturais entre os goianos e os japoneses.

“Queremos aumentar a atividade do comércio goiano no Japão. Levar nossos produtos e serviços para os japoneses, mas também queremos nos tornar parceiros em projetos nas áreas de educação, cultura e lazer”, explicou o presidente da Federação, demonstrando o quanto a visita do embaixador japonês é importante.

A recepção também contou com a presença do conselheiro da Embaixada do Japão, Namekawa Hirochika; do terceiro secretário da Embaixada do Japão, Urashima Katsuki; do diretor do Sesc-Senac em Goiás, Leopoldo Veiga; do diretor da Fecomex, Marcelo Gomes; do diretor de assuntos institucionais da Fecomércio, Simeyzon Silveira; do deputado estadual, Eduardo Prado; do assessor de Relações Internacionais para Assuntos Consulares do Governo de Goiás, Igor Pimentel; do presidente da Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG); e membros da entidade; incluindo Yudi Tamashiro, ex-apresentador do Bom Dia & Cia do SBT, que também é colaborador voluntário da Embaixada do Japão no Brasil.