Feirão de Empregos do Governo de Goiás chega a Porangatu

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, realiza nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, a 8ª edição do Feirão de Empregos, desta vez em Porangatu. Além de 200 oportunidades de trabalho formal, via Programa Mais Empregos, a iniciativa contará com inscrições em cursos gratuitos de capacitação ofertados pelo Colégio Tecnológico (Cotec), ofertas de linhas de crédito a micro e pequenos empresários, além de oficinas interativas. O evento será realizado no Cotec Maria Sebastiana da Silva na Avenida Mutunópolis, no Jardim Brasília, das 8h às 18h.

Nos dias anteriores à realização do Feirão, a equipe de captação de vagas do Mais Empregos entra em contato com empresas, organizações e indústrias no município e cadastra as oportunidades disponíveis no sistema do Sine, que integra o programa do governo estadual. Assim, os moradores que vão ao evento terão acesso às vagas que estão abertas em sua região, o que facilita o acesso da população a estes postos de trabalho.

Micro e pequenos empreendedores terão acesso a uma linha do Mais Crédito que libera empréstimos de até R$ 5 mil sem juros ou sem avalista. Este serviço está disponível a autônomos, microempreendedores individuais (MEI) e microempreendedores (ME). A relação de documentos necessários para cada caso está disponível no site da Secretaria da Retomada, na aba “Mais Crédito”.

Além das ações da Retomada, o público poderá conferir serviços da GoiásFomento, que vai apresentar outras linhas de crédito voltadas aos empresários do município e da região. O Sebrae também é parceiro do Feirão com orientações e tira-dúvidas sobre micro empreendedor individual (MEI).