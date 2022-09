Feirão de Empregos oferece vagas de trabalho e cursos profissionalizantes em Águas Lindas de Goiás

A Secretaria de Estado da Retomada, realiza a sétima edição do Feirão de Empregos, nesta quarta e quinta-feira, 14 e 15, em Águas Lindas de Goiás. Serão ofertadas 150 oportunidades de trabalho no município e mais de 5 mil em todo o Estado. Além das vagas, a população poderá se inscrever em cursos profissionalizantes ofertados pelo Colégio Tecnológico (Cotec).

Os atendimentos e serviços gratuitos serão realizados das 8h às 18h, ao lado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua Cuiabá, Quadra 4, Lotes 39, 41 e 42, no Setor 1. A GoiásFomento e o Sebrae-GO, parceiros no evento, atenderão micro e pequenos empresários com opções de linhas de crédito específicas para cada tipo de demanda de negócio, além de oferecer consultoria financeira e de planejamento.

Os encaminhamentos para oportunidades de trabalho serão feitos pelo Programa Mais Empregos. A equipe da Retomada realizou visitas prévias aos estabelecimentos comerciais de Águas Lindas para cadastrar oportunidades de trabalho na região. O objetivo foi reunir as vagas disponíveis na localidade e ofertá-las por meio do Sine durante o Feirão.

Micro e pequenos empreendedores terão acesso à linha de financiamento do programa Mais Crédito, que libera empréstimo de R$ 5 mil sem juros ou sem avalista. Este serviço está disponível a autônomos, microempreendedores individuais (MEI) e microempreendedores (ME). A relação de documentos necessários está disponível no site da Retomada, na aba Mais Crédito.

O Cotec Carmem Dutra de Araújo, de Formosa, será o responsável pelas inscrições nos cursos de capacitação profissional em serviços de beleza. Todos os cursos ofertados são gratuitos e contam com carga horária de 40 horas. São eles: Cabeleireiro, Maquiagem Profissional, e Barbeiro.

Equipes do Cotec vão ministrar oficinas de costura, com foco em consertos e medidas e de culinária. Os visitantes também poderão conhecer a experiência Cotecverso, uma sala interativa que apresenta um passeio virtual pelas salas do Cotec.