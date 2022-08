Feiras movimentam economia em Anápolis e ajudam na geração de empregos

Trabalhadores do Feirão do Bairro Jundiaí foram homenageados com uma ação, nesta quinta-feira, 25, Dia do Feirante, promovida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura.

O secretário da pasta, Alex Martins, explica que as dezenas de feiras que acontecem no município de Anápolis geram mais de 3,5 mil empregos diretos e indiretos e movimentam, por ano, cerca de R$ 162,8 milhões, o que, segundo ele, ilustra a importância do segmento. “Nosso reconhecimento à atividade produtiva e às pessoas que produzem e comercializam o alimento que vai para a mesa das pessoas. Muitas famílias se estruturam com a força de trabalho nessa área”, comenta.

Além do café da manhã oferecido aos feirantes por conta da data especial, teve música com a banda Lira de Prata e orientações ergométricas e massagem relaxante, um serviço oferecido em parceria com a Faculdade Anhanguera.

Também do Feirão do Jundiaí, o seu Rogério de Jesus, de 47 anos, é um dos 772 feirantes atualmente cadastrados no município. Ele, que comercializa hortifrutigranjeiros, seguiu os passos do pai, seu Geraldo Pedro, que devido à pandemia interrompeu suas atividades. “Com confiança, estamos continuando o que ele começou lá atrás, há quase 50 anos”, ressalta.