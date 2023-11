Feriado de 15 de novembro: confira o que abre e o que fecha

Tem feriado nesta quarta-feira (15), dia da Proclamação da República e o funcionamento de vários órgãos e empresas será alterado. Confira, abaixo, a lista:

Prefeitura de Goiânia

Não haverá expediente nos órgãos do Executivo Municipal na quarta-feira, com exceção das atividades que exijam plantão permanente, como serviços de urgência e de emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo, que serão mantidos durante feriado. O atendimento nas demais unidades será retomado na quinta-feira.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quarta-feira. A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário durante este período, como mobile e internet banking e caixas eletrônicos. Na quinta-feira, o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.



Supermercados

Os supermercados funcionarão normalmente. Algumas unidades seguirão os horários de domingo, abrindo às 8h e fechando às 21h.

Shoppings

No Goiânia Shopping, Bougainville, Passeio da Águas e Buriti Shopping, lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20 horas. As áreas de alimentação e lazer abrem às 10h e fecham às 22 horas. No Shopping Cerrado, as áreas de alimentação e lazer funcionam das 10h às 22h e as demais lojas e quiosques das 14h às 20h.