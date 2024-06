Festival Burger Time movimenta economia e turismo em Goiás

Até o dia 30/06, o público poderá visitar 56 hamburguerias e pit dogs de Goiânia e Aparecida de Goiânia para experimentar sanduíches e hambúrgueres e votar nos melhores de Goiás. É a 4ª edição do Festival Burger Time, evento que tem apoio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) e é promovido com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás.

O foco é eleger o melhor sanduíche na categoria pit dog e o melhor hambúrguer na categoria hamburgueria, além de fomentar e apoiar os estabelecimentos participantes por meio da promoção, capacitação e valorização desses locais. O festival teve início em 14 de junho e a expectativa é comercializar mais de 40 mil lanches nos 17 dias de evento, impactando, assim, toda a cadeia produtiva e movimentando a economia do estado, assim como a cultura, a gastronomia, além do lazer e turismo.

“A Goiás Turismo apoia o Burger Time desde o início por acreditar que o evento contribui para alavancar nosso setor em Goiânia e Aparecida de Goiânia. As sanduicherias são tradicionais na capital e base do turismo goiano. O visitante que chega aqui tem a oportunidade de se deliciar com a nossa gastronomia e conhecer nossa cultura local”, afirma o presidente da Agência, Fabrício Amaral.

A lista completa com os estabelecimentos participantes na 4ª edição está disponível no site: www.festivalburgertime.com.br. Quem experimentar os sanduíches, poderá votar pelo site ou por meio do QR Code disponível no display de mesa nos estabelecimentos. Após a contagem dos votos, serão premiados e reconhecidos os três primeiros colocados de cada categoria, resultando na eleição do melhor hambúrguer e do melhor sanduíche de Goiás. O anúncio dos vencedores ocorrerá em solenidade prevista para o mês de julho, na Casa do Turismo de Goiás – sede da Goiás Turismo.

Pit dogs

Quiosques montados em praças e calçadas e que fazem sanduíches preparados na hora, os pit dogs representam um dos principais símbolos da culinária de rua em Goiás. Em outubro de 2020, o governador Ronaldo Caiado sancionou a lei nº 20.872, declarando que a gastronomia e a cultura dos pit dogs são patrimônio cultural goiano.

“Existem pessoas de outros estados que quando vêm a Goiás, especialmente a Goiânia, não podem ir embora sem antes passar em um pit dog e saborear um x-salada, x-bacon, x-tudo e por aí vai. É uma tradição importante, que tem sido valorizada e promove o turismo no Estado”, destaca Cynnara Bretas, uma das organizadoras do Burger Time.

Dados do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia (Sindpitdog) revelam que são 2,9 mil estabelecimentos espalhados por Goiás, sendo 2 mil somente na capital. O segmento emprega 40 mil pessoas no Estado, sendo 25 mil na grande Goiânia.