Festival de Artes traz programação diversificada e imersiva

O Instituto Federal de Goiás (IFG) realiza, entre os dias 27 e 30 de novembro, a 17ª edição do Festival de Artes de Goiás, na histórica Cidade de Goiás. Com o tema “SentidoS”, o evento abrange diversas manifestações artísticas, incluindo teatro, dança, música, cinema, artes visuais, literatura, gastronomia e contação de histórias. A programação se espalha por diversos espaços da cidade, convidando os habitantes e visitantes a vivenciar uma verdadeira imersão cultural e estética, com um forte apelo à educação e formação de novos públicos.

A edição deste ano traz uma programação diversificada, com atrações locais e de outros estados, como o Grupo Lamparina, de Belo Horizonte, e o ator Aury Porto, de São Paulo. Entre os destaques, estão apresentações de dança e teatro como “O cobre do meu pai”, de Hélio Fróes, e a performance de dança “POR ACASO_tardes de improviso”, do grupo Vida Seca. Além disso, o Festival se compromete a abrir espaço para novas discussões e reflexões, com artistas e grupos que trazem em suas performances temas sociais e culturais relevantes para o contexto contemporâneo.

Além dos espetáculos, o Festival de Artes de Goiás também se destaca pelas oficinas artísticas que compõem sua programação. Essas oficinas oferecem ao público uma oportunidade de aprendizado e prática em diversas linguagens artísticas, como teatro, dança, música e artes visuais. As oficinas serão ministradas por profissionais renomados, estudantes e artistas locais, proporcionando uma vivência enriquecedora e a chance de aprofundar os conhecimentos nas áreas de interesse artístico, seja como participante ou como espectador.

Com uma proposta inclusiva e de valorização da cultura local, o evento reforça seu papel como um dos maiores encontros de arte do estado, promovendo um ciclo de formação e difusão cultural. Ao mesmo tempo, o Festival de Artes de Goiás promove o intercâmbio entre artistas, estudantes e a comunidade, destacando a importância da arte na formação de uma sociedade crítica e consciente. De antemão, a diversidade e a pluralidade de temas e manifestações artísticas tornam o evento uma das principais atrações culturais de Goiás.

A programação de audiovisual inclui vídeos em Libras de Ana Clara Barros de Sousa, de Formosa, e a exibição de filmes de egressos do Bacharelado em Cinema do IFG pelo cineasta Gabriel Stone, da Cidade de Goiás. Bromo Produções, de Águas Lindas de Goiás, exibirá os curtas-metragens Refugiados do Clima e Banalização do Medo. Da mesma cidade, Dalily Stéfany Silveira Corrêa exibirá o curta Três tempos.

Oficinas Artísticas Agitam o Festival de Artes de Goiás

O Festival de Artes de Goiás 2024 não se limita apenas aos espetáculos, mas também oferece uma rica programação de oficinas artísticas, permitindo que o público explore e desenvolva novas habilidades nas mais diversas áreas da arte. De 27 a 30 de novembro, as oficinas vão abranger temas como teatro, dança, música e artes visuais, sendo conduzidas por artistas renomados e professores do Instituto Federal de Goiás (IFG).

Além disso, as oficinas têm como objetivo promover a experimentação e a prática, convidando os participantes a se aprofundarem nas técnicas de cada linguagem artística. Para quem busca vivenciar a arte de forma mais próxima, as oficinas são uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

27/11/2024 – 4ª feira 12h30 Show | Bruno Duarte – Voz e Violão (GO) IFG-Campus Goiás 13h Show | Flor de Ipê (GO) 17h30 Espetáculo Teatral | Liberdade, Liberdade – livre adaptação da peça homônima de Millor Fernandes com BBBB – Babuínos, Babacas, Balbuciando em Bando (GO) Cine Teatro São Joaquim 18h30 Espetáculo Interartes | Amazônia: Ainda há tempo (GO) Circo Cinema Rosinha do Brejo 19h30 Performance Indígena | Datsipati-A’uwê Uptabi Cine Teatro São Joaquim 20h Solenidade de Abertura 20h40 Espetáculo Teatral | Niq – Por estradas mundo afora, com Júlio Vann (GO) 21h20 Espetáculo de Dança | Grupo Batuque (GO) Mercado Municipal 22h Show | Candeeiro Voador (GO) Mercado Municipal

28/11/2024 – 5ª feira 11h40 Camerata Vocal IFG Campus Aparecida de Goiânia Igreja do Rosário 9h-18h Galeria Aberta | Exposições Sesc Vila Boa SentidoS | Flavia Fabiana Leite Rodrigues (GO) Entre Margens: Natureza, Corpo e Catástrofe | Vanessa Cordeiro (GO) Palimpsestos – Bosque da Maldição | Edson Borges (GO) Pipa de Papel | Vivi Persan (GO) Coletivo Pulsar (GO) 12h Show | Rita, bossas e outras poesias, com Grupo Anápolêmicos (GO) IFG-Campus Goiás 12h30 Espetáculo de Dança | Sobre o que há depois da curva (GO) 13h Performance Interartes | Rainha da Inclusão com Eduarda Richelly (GO) 17h Espetáculo Teatral | Niq – Por estradas mundo afora, com Júlio Vann (GO) Asilo São Vicente de Paulo 18h Espetáculo Teatral | O Cobre do Meu Pai, com Hélio Fróes (GO) Circo Cinema Rosinha do Brejo 20h45 Performance Interartes | POR ACASO_tardes de improviso com Grupos Por Quá e Vida Seca (GO) Palco | Mercado Municipal 22h Show | Lamparina (BH)

29/11/2024 – 6ª feira 9h30 a 11h30 III Seminário de Pesquisa em Artes: Arte na Educação Básica: Quais SentidoS? | Palestra de Abertura com Thulho Siqueira (RN) e Tião Sales (TO) | Lançamento Livro Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário 9h30-18h Exposição Obras de arte táteis | Thérèse Hofmann (DF) IFG-Campus Goiás 9h-18h Galeria Aberta | Exposições Sesc Vila Boa SentidoS | Flavia Fabiana Leite Rodrigues (GO) Entre Margens: Natureza, Corpo e Catástrofe | Vanessa Cordeiro (GO) Palimpsestos – Bosque da Maldição | Edson Borges (GO) Pipa de Papel | Vivi Persan (GO) Coletivo Pulsar (GO) 9h-12h Mostra Audiovisual – Arte e SentidoS, 1º ano Produção de Áudio e Vídeo – Vídeos em Libras, de Ana Clara Barros de Sousa – Debaixo do pé de pequi, de Maiári Cruz Iási – Lusco-Fusco, de Murilo Ribeiro – Bola da vez, de Elder Patrick – Procura-se Marina, de Yolanda Margarida – Três tempos, de Eliana Oliveira, Hélio Simplício e Izabela Girão – Íris, de Warley Souza – Seu Jaime, de Júlio César Mahr – A mata que respiro, de Eliete Miranda e César Rodríguez Pulido – Tic Tac, de Luara Moraes Leão – Antiquíssimo, de Laura Pivot – Banalização do medo, de Leonardo Hossana / Bromo Produções – Símile, de Júlio César Mahr – Refugiados do clima, de Ester Antunes / Bromo Produções Cine Teatro São Joaquim 12h Performance Interartes | Entre páginas e realidades, com Rafaela Neves e Vitória Maciel (GO) IFG-Campus Goiás 12h30 Espetáculo Teatral | Grupo Lacre (GO) IFG-Campus Goiás 13h Performance Interartes | “Vozes-Mulheres” de Conceição Evaristo, com Adenisi Mendonça (GO) 16h30 Grupo de Violões | Campus Goiânia Igreja do Rosário 17h30 Espetáculo Teatral | SAUDADE Z(É)! com Tião do Boi (TO) Circo Cinema Rosinha do Brejo 18h30 Espetáculo Circense | Domador de Animais, com Bulacha (GO) 20h Espetáculo Teatral | Meu Nome: Mamãe, com Aury Porto (SP) Cine Teatro São Joaquim 21h DJ Bulacha (GO) Mercado Municipal 22h Show Baile com Mundumano (GO)

30/11/2024 – sábado 9h-12h III Seminário de Pesquisa em Artes: Arte na Educação Básica: Quais SentidoS? IFG-Campus Goiás 9h30-18h Exposição Obras de arte táteis | Thérèse Hofmann (DF) IFG-Campus Goiás 9h-18h Galeria Aberta | Exposições Sesc Vila Boa SentidoS | Flavia Fabiana Leite Rodrigues (GO) Entre Margens: Natureza, Corpo e Catástrofe | Vanessa Cordeiro (GO) Palimpsestos – Bosque da Maldição | Edson Borges (GO) Pipa de Papel | Vivi Persan (GO) Coletivo Pulsar (GO)

TODOS OS DIAS, no Mercado Municipal da Cidade de Goiás, das 17h às 22h acontecerá a Feira de Economia Solidária