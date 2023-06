Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa agita Cristalina

O Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa está de volta a Cristalina, de 22 a 24 de junho, oferecendo uma experiência gastronômica diversificada e deliciosa. O destaque do evento é o concurso “Garimpando Sabores – Prato Destaque ABC”, no qual seis restaurantes competem para criar pratos surpreendentes com alho, batata e cebola. Lívia Rassi, presidente da ACAIC/CDL, enfatiza a importância do festival para destacar a riqueza culinária local e promover o desenvolvimento econômico e o turismo gastronômico da cidade.

O cardápio do festival inclui sanduíches gourmet, pizzas saborosas, fritas crocantes, bolinhos de arroz, caldinho de milho com crispy de cebola, tilápia empanada, feijoadinha, arroz com castanha e bacon, e picado de carne com farofa de cebola queimada, entre outras opções que prometem agradar a todos os paladares.

O concurso “Garimpando Sabores” apresenta criações originais e saborosas dos chefs locais, que serão avaliadas por jurados experientes. Os três primeiros colocados receberão o troféu “Garimpando Sabores”, simbolizando a busca pela excelência gastronômica e a valorização dos ingredientes locais.

Além da degustação de pratos, o festival oferece a oportunidade de conhecer restaurantes icônicos, participar de aulas e palestras com chefs renomados e aprender com os pequenos produtores regionais, enriquecendo o repertório culinário e valorizando os sabores e tradições de Cristalina, conforme destaca Lívia Rassi.

A Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços de Cristalina (FAICRIS), em sua 3ª edição, ocorre em paralelo ao festival e visa promover o desenvolvimento econômico local. Com 116 estandes, a feira apresenta avanços tecnológicos, produtos agroindustriais de alta qualidade, imobiliários, serviços especializados e muito mais.

O ponto alto do festival é a premiação, que encerra a programação da FAICRIS e do Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa, celebrando os talentos da culinária local. É uma oportunidade única de explorar a culinária de Cristalina e vivenciar uma festa gastronômica.

Em resumo, o Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa e a FAICRIS se unem para proporcionar uma experiência única aos moradores e visitantes de Cristalina. Lívia Rassi destaca que o evento valoriza a culinária local, estimula o desenvolvimento econômico e cultural do município, e encanta os apaixonados pela boa mesa.