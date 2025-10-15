A advogada Ana Paula Rezende Machado, filha do ex-prefeito Iris Rezende, foi à tribuna da Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (15) para pedir apoio dos vereadores na conclusão do Memorial Iris Rezende, que está sendo implantado na Casa de Vidro, no Jardim Goiás. Segundo Ana Paula, ainda são necessários cerca de R$ 4,5 milhões para finalizar o projeto, que já consumiu aproximadamente R$ 4 milhões em recursos públicos e doações particulares, incluindo aportes da própria filha do ex-prefeito.

Durante o discurso, ela revelou ter procurado diversas instituições em busca de apoio, entre elas o MDB, partido que seu pai ajudou a fundar em Goiás, mas não obteve retorno.

“Até entendo, afinal a história do meu pai não se limita à história de um partido. É a história do Estado, é a história do povo”, desabafou Ana Paula, em tom emocionado.

Compromisso dos vereadores

O pronunciamento mobilizou parlamentares de diferentes siglas. Kátia Maria e Edward Madureira (PT), William Veloso e Wellington Urzeda (PL), além de Henrique Alves (MDB) e o presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), prometeram destinar recursos de suas emendas impositivas para ajudar na conclusão do memorial.

Policarpo também anunciou que pretende destinar parte da sobra do duodécimo do Legislativo para o projeto.

Origem do Memorial

O Memorial Iris Rezende nasceu dentro da própria Câmara. Em novembro de 2022, os vereadores aprovaram projeto de lei proposto pelo então vereador Clécio Alves (Republicanos), que previa a instalação do espaço na Casa de Vidro. À época, Clécio articulou entre os colegas a destinação de R$ 100 mil por vereador, o que somou cerca de R$ 3,5 milhões em emendas.

A obra começou em 2023, mas apenas R$ 1,9 milhão foi efetivamente repassado. Segundo Ana Paula, ainda faltam etapas estruturais, como a construção da fachada, reformas internas, compra de equipamentos e produção de hologramas e vídeos que integrarão o acervo do museu. O projeto arquitetônico da fachada foi uma doação do designer e arquiteto Leo Romano.

Instituto e legado

Durante a sessão, o vereador Henrique Alves apresentou a Ana Paula um projeto de lei assinado pelos 37 vereadores que reconhece o Instituto Iris Rezende, criado em dezembro de 2024, como entidade de utilidade pública municipal. A instituição deverá ser responsável pela administração do memorial.

A Casa de Vidro, que abriga o projeto, foi inaugurada em 2020 por Iris Rezende, construída com emenda parlamentar da ex-deputada federal Iris Araújo, sua esposa. Inicialmente, o local seria um centro cultural e educativo voltado a crianças em situação de vulnerabilidade, mas a proposta não avançou.

Com a aprovação do novo projeto, o espaço se transforma agora em um símbolo da trajetória de mais de 70 anos de vida pública de Iris Rezende, líder que marcou a política goiana com obras, diálogo e vocação popular.