Filme “Conclave” detalha ritual de escolha de um novo Papa; disponível no Prime Video

Já disponível no catálogo do Prime Video, o filme Conclave mergulha nos bastidores do Vaticano após a morte de um Papa. A trama acompanha o cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, em meio ao processo de escolha do novo líder da Igreja Católica. À medida que os cardeais se reúnem sob o rigoroso sigilo do conclave, segredos vêm à tona e ameaçam abalar os alicerces da instituição milenar.

Baseado no best-seller de Robert Harris, o filme mistura drama, suspense e política e retrata com realismo o cenário do Vaticano, seus corredores de mármore, protocolos rígidos e disputas internas. A obra levanta questões sobre fé, poder e humanidade, em um contexto delicado que fascina católicos e não católicos ao redor do mundo.

Como funciona o conclave?

O conclave é o processo tradicional da Igreja Católica para eleger um novo Papa, e ocorre após a morte ou renúncia do pontífice anterior. Realizado na Capela Sistina, no Vaticano, o ritual envolve cerca de 120 cardeais com menos de 80 anos, vindos de diferentes países. Eles são isolados do mundo externo até que um novo Papa seja escolhido.

Durante o conclave, os cardeais votam até que um nome atinja pelo menos dois terços dos votos. A cada votação, a fumaça preta indica que ainda não houve consenso. Quando finalmente um Papa é eleito, a fumaça branca sobe da chaminé da Capela Sistina, anunciando ao mundo a escolha do novo líder da Igreja.

O escolhido é então questionado se aceita a missão. Ao responder positivamente, adota um novo nome papal e é apresentado ao público com a tradicional frase Habemus Papam (“Temos um Papa”).

Interesse após morte de Francisco

A estreia de Conclave ganha ainda mais relevância diante da recente morte do Papa Francisco, anunciada na manhã de 21 de abril, no Vaticano. O anúncio oficial foi feito pelo camerlengo, cardeal Joseph Farrell, com um comunicado emocionado destacando o legado do pontífice argentino, marcado por sua dedicação aos pobres, à paz e à fraternidade universal.

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) também relembrou os gestos e mensagens de Francisco à Igreja no Brasil, exaltando seu compromisso com a justiça social, o cuidado com a criação e os valores do Evangelho.

Olhar cinematográfico

Conclave oferece ao espectador uma chance rara de vislumbrar — ainda que pela ficção — os bastidores do conclave, processo carregado de tradição, espiritualidade e também de tensões políticas. Com direção de Edward Berger (de Nada de Novo no Front), o filme é uma adaptação envolvente que lança luz sobre o que se passa por trás das portas fechadas da Igreja Católica em seu momento mais decisivo: a escolha de um novo Papa.