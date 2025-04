Lula decreta luto oficial de sete dias no Brasil pela morte do Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de sete dias no Brasil em razão da morte do Papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira (21), em Roma. Em nota oficial publicada nas redes sociais, Lula destacou o legado do pontífice argentino e prestou homenagem à sua trajetória de amor, solidariedade e compromisso com os mais vulneráveis.

Segundo Lula, o Papa Francisco foi uma “voz de respeito e acolhimento ao próximo”, tendo vivido os princípios cristãos de forma plena e atuante. Inspirado pela oração de São Francisco de Assis, o pontífice levou ao mundo a mensagem da união, do cuidado com o planeta e da justiça social. “Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano temas urgentes como as mudanças climáticas, a desigualdade social e a luta contra todas as formas de preconceito”, afirmou o presidente.

Lula relembrou os encontros que teve com o Papa, ao lado da primeira-dama Janja da Silva, momentos nos quais, segundo ele, puderam compartilhar “ideais de paz, igualdade e justiça”. O presidente encerrou a nota dizendo que, embora o Santo Padre tenha partido, suas mensagens seguirão “gravadas em nossos corações”.

CBF

A CBF decretou luto de uma semana, além de minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, relembrou a luta do pontífice contra o racismo no futebol.