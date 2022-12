Fim de ano: o que abre e fecha no feriado de Natal no Governo de Goiás

O Governo de Goiás altera as atividades em função do feriado nacional de 25 de dezembro, comemoração ao Natal. Em decisão publicada no último dia 9, no Diário Oficial do Estado, o

governador Ronaldo Caiado decretou ponto facultativo na sexta-feira, 23 antevéspera do feriado. A medida não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização.

Nas unidades do Vapt Vupt em todo o estado, o funcionamento na sexta-feira será feito em meio período, das 8h às 13h. No sábado, as unidades que funcionam aos finais de semana

(Goiânia e Aparecida de Goiânia) não terão atendimento. Ainda assim, durante o feriado nacional a população pode ter acesso à plataforma digital Expresso, que disponibiliza mais de 100 opções de serviços públicos estaduais.

Expresso

O programa oferece solicitação de segunda via de documentos; delegacia virtual; agendamento de consulta médica; emissão de certidões e segunda via de fatura de água.

Também estão disponíveis no portal consulta e cadastro em programas do Governo de Goiás. O acesso é gratuito por meio do aplicativo Expresso Goiás ou no endereço eletrônico

www.expresso.go.gov.br (http://www.expresso.go.gov.br).

Outros órgãos

O Detran Goiás segue o decreto e suspende o atendimento na sexta-feira, tanto na sede quanto nas Ciretrans. Já nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás), o mercado

funcionará normalmente no sábado, 24, das 4 da manhã às 14h, não havendo expediente no domingo para folga dos comerciantes. O setor administrativo não trabalha dia 24 e 25, com retomada das atividades na segunda-feira, 26.

Saneago

A Saneago manterá equipes nos trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como para resposta a

demandas de serviços de manutenção. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br (http://www.saneago.com.br/). Vale lembrar que até o dia 29 de dezembro ocorre o feirão de negociação da Saneago, com equipes especiais para o atendimento nas unidades do Vapt Vupt.

Espaços culturais Dos espaços gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), o Museu Pedro Ludovico, em Goiânia, funcionará em caráter de plantão no dia 23, das 9h às 12h e das 13h às 17h, com fechamento nos dias 24 e 25. Estarão fechadas de 23 a 25 as seguintes unidades: Museu da Imagem e do Som, Museu Ferroviário de Pires do Rio, Palácio Conde dos Arcos, Teatro Goiânia, Centro Cultural Octo Marques, Vila Cultural Cora Coralina, Cine Cultura e Arquivo Histórico.