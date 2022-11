Finados: Procon registra variação de até 233% nos preços das flores

Nesta quarta-feira, 02, é celebrado o feriado do Dia de Finados e o Procon Goiás fez uma pesquisa de preços e constatou variação de até 233% nos preços das flores tradicionais usadas para prestar homenagem aos entes queridos que já se foram.

O levantamento também traz os preços de coroas, velas e caixões. Os pesquisadores visitaram, nos dias 27 e 28 de outubro, sete floriculturas, seis funerárias e dois supermercados e consultaram os preços de 31 itens.

De acordo com alguns funcionários e proprietários dos estabelecimentos visitados, as flores estão mais caras e o repasse ao consumidor é inevitável. Alguns ainda ressaltam, que com a proximidade da data, os preços ainda podem ter nova alta, dependendo do preço praticado pelos fornecedores, já que esse tipo de produto tem sua aquisição sazonal.

Além das informações de preços, a pesquisa também tem o objetivo de dar orientações e cuidados na hora de comprar esses produtos, bem como alertar sobre produtos e serviços oferecidos nesta ocasião e, principalmente, sobre planos de assistência funerária.

Em relação às flores, a maior variação de preços (233%) foi encontrada no preço do vaso de bola belga nº 11 (R$ 15 a R$ 50). Em seguida, o vaso de margarida campestre tamanho P apresentou oscilação de 220%, sendo encontrado de R$ 10 a R$ 32. Em terceiro lugar, aparece a dúzia de gérberas, com variação de 166, 67%, com preços de R$45 a R$ 120.