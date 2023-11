Finados: SES orienta sobre cuidados com a dengue em cemitérios

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) orienta a população sobre os cuidados necessários para impedir a propagação do mosquito Aedes aegypti – transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya – durante o Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira, dia 2 de novembro. Durante a data, os cemitérios tornam-se potenciais locais para a reprodução do vetor.

Embalagens plásticas, vasos, flores, suportes para velas, copos plásticos e até mesmo os jazigos podem se tornar criadouros para as larvas do mosquito. “É crucial evitar qualquer recipiente que possa acumular água. Em relação às flores, é altamente recomendado priorizar as naturais para minimizar os riscos de proliferação do mosquito”, ressalta o coordenador de Dengue, Zika e Chikungunya da SES-GO, Murilo do Carmo.

Ao todo, Goiás registra, em 2023, 58.397 casos confirmados de dengue e 23 óbitos pela doença. Neste ano também já foram confirmados 1.997 casos e 7 óbitos por Chikungunya, além de 23 registros de Zika. “Os números reforçam a importância da prevenção e de cuidados redobrados por parte da população não apenas no Dia de Finados, mas durante os próximos meses, tendo em vista que o período chuvoso em Goiás ocorre de novembro a abril”, reforça.

Confira os principais cuidados durante a data:

– Não coloque flores em vasos com água. Prefira flores plantadas em vasos com terra ou areia;

– Retire as embalagens dos vasos de flores;

– Não deixe embalagens expostas;

– Use vasos furados e sem pratos;

– Evite plantas que podem reter água entre as folhas, como bromélia;

– Evite utilizar suporte para velas;

– Não deixe objetos que possam estocar água sobre os túmulos;

– Descarte corretamente o lixo.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás