Fio dental diário reduz em até 44% o risco de AVC, aponta pesquisa

No Dia Mundial de Combate ao AVC, lembrado em 29 de outubro, dados recentes mostram que usar fio dental diariamente pode reduzir significativamente o risco de acidente vascular cerebral e outras doenças cardiovasculares, segundo estudo apresentado na International Stroke Conference, da American Stroke Association. A pesquisa demonstra que hábitos simples de higiene bucal têm impacto direto na proteção do cérebro e do coração.

O estudo indicou que pessoas que usam fio dental pelo menos uma vez por semana apresentam 44% menos risco de AVC cardioembólico, 22% menos risco de AVC isquêmico e 12% menos probabilidade de fibrilação atrial, arritmia cardíaca associada à formação de coágulos. “Usar fio dental não apenas ajuda a evitar cáries e gengivite, mas também deve ser incorporado à rotina como medida de prevenção para o coração e para o cérebro”, afirma a cirurgiã-dentista Dra. Camila Lima, especialista em reabilitação oral e estética.

Inflamação sistêmica

A relação entre saúde bucal e AVC está ligada à inflamação crônica causada por gengivite e periodontite, que permitem a entrada de bactérias na corrente sanguínea, acelerando o entupimento das artérias e aumentando o risco de problemas cardíacos e neurológicos. Segundo a American Heart Association, bactérias orais associadas a doenças gengivais já foram encontradas em placas que obstruem artérias, inclusive as que irrigam o cérebro. “A boca não está isolada do corpo. Ela é parte da saúde sistêmica”, reforça a especialista.

Manter a saúde da gengiva pode prevenir outras condições graves, como diabetes, infarto, endocardite bacteriana e parto prematuro. Para Dra. Camila Lima, o fio dental é uma medida preventiva simples e acessível, que leva menos de dois minutos por dia.

