Flamboyant Fashion Experience celebra 44 anos do shopping

O Flamboyant Shopping celebra seus 44 anos nesta quarta-feira, 16 de outubro, com mais uma edição do Flamboyant Fashion Experience, evento que transforma o centro de compras em uma grande passarela de moda, arte e criatividade. A programação gratuita vai das 11h às 20h30, com desfiles de grandes grifes, palestras temáticas (trend talks) e a estreia da exposição “O Olhar Além da Moda”, do fotógrafo Fernando Louza.

Durante todo o dia, o público poderá acompanhar dez desfiles de marcas que estiveram nas semanas de moda de Milão e Paris, como Vix Paula Hermanny, Le Lis, Carol Bassi, Diesel, NV, Empório Armani, Animale, Martha Medeiros, PatBO e Ricardo Almeida.

Entre os destaques da programação está o painel de abertura, às 11h, com o tema “Ancestralidade como recurso criativo na moda”, apresentado pela professora Lorena Pompei Abdala, da UFG. Às 16h30, o Trend Talk “Entre o colapso e a reinvenção: a indústria do luxo e seus novos papéis” trará uma conversa entre a CEO do Grupo Flamboyant, Emmanuele Louza, e os executivos Patrícia Carta e Guilherme de Beauharnais, da Harper’s Bazaar. O encerramento dos talks será às 18h30, com o painel “Fotografia, Moda e Arte: A Eternização da Moda, do Luxo e da Beleza na Imagem como Legado”, que terá a participação de Fernando Torquato e Yan Acioli.

Exposição “O Olhar Além da Moda”

Complementando o evento, o Flamboyant inaugura a mostra “O Olhar Além da Moda”, do fotógrafo Fernando Louza, com curadoria de Paulo Borges e patrocínio da Canon. A exposição, que já foi apresentada em São Paulo, estreia sua turnê nacional em Goiânia e reúne registros que unem moda, arte e sensibilidade estética.

“Assim como o Flamboyant Shopping, Fernando Louza tem uma história ligada ao mundo fashion, marcada por uma sintonia singular com as semanas de moda nacionais e internacionais”, destaca Emmanuele Louza, CEO do Grupo Flamboyant. Após a exibição em Goiânia, a mostra segue para o Rio de Janeiro, cidade natal do fotógrafo.

Programação resumida:

11h – Talk “Ancestralidade como recurso criativo na moda”

12h às 20h – Desfiles das grifes participantes

16h30 – Talk “Entre o colapso e a reinvenção: a indústria do luxo e seus novos papéis”

18h30 – Talk “Fotografia, Moda e Arte”

20h30 – Encerramento