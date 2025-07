Fogo consome 30 alqueires em duas fazendas em Mara Rosa

Na tarde desta sexta-feira (25/7), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para combater um incêndio florestal de grandes proporções na Fazenda Santa Luzia, localizada às margens da BR-080, na zona rural do município de Mara Rosa. O alerta foi feito por volta das 15h55 pelo gerente de uma propriedade vizinha, após as chamas se alastrarem pelas fazendas Santa Luzia e Santa Rosa. Aproximadamente 30 alqueires de vegetação foram consumidos pelo fogo.

A operação contou com a atuação de duas guarnições compostas por cinco bombeiros militares, utilizando viaturas especializadas, kits pickup, sopradores, mochilas costais e outros equipamentos de combate a incêndios florestais. A primeira resposta foi dada pela 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) de Uruaçu, com apoio da Força Tarefa Regional do 8º Comando Regional Bombeiro Militar (8º CRBM), por meio do 11º BBM de Porangatu.

Graças à ação rápida e coordenada das equipes e ao apoio de maquinários das fazendas vizinhas, o incêndio foi completamente controlado, evitando que as chamas se alastrassem para uma área de aproximadamente 1.110 alqueires de vegetação nativa preservada.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do acionamento imediato e da colaboração entre propriedades rurais para o enfrentamento eficaz de ocorrências desta natureza.

Operação

Em 13 de junho, o Corpo de Bombeiros lançou a Operação Cerrado Vivo 2025, em solenidade realizada no Batalhão de Operações, Proteção Ambiental e Resposta a Desastres (BOPAR), em Goiânia. A iniciativa marca o início das ações coordenadas de prevenção e combate a incêndios florestais durante o período de estiagem em Goiás.

A operação mobiliza efetivo, viaturas e novas tecnologias, com destaque para o uso de drones no monitoramento e apoio tático em campo. O planejamento conta com a ampliação da presença do CBMGO no estado, por meio do Projeto Capilaridade, que tem fortalecido a resposta rápida em regiões mais vulneráveis às queimadas.

