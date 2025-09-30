search
Meio Ambiente

Força-tarefa busca zerar fila de processos no licenciamento ambiental

Equipe entra em ação no dia 1º de outubro. Cerca de 890 processos serão analisados


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/09/2025 - 15:28

licenciamento ambiental

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) criou uma força-tarefa que visa zerar a fila de processos em análise – ou aguardando análise – no âmbito da Superintendência de Licenciamento Ambiental (SLA). Ela começa na quarta-feira (1º) e vai até o dia 30 de outubro. Nesse período, não haverá atendimento presencial na SLA.

Fazem parte do grupo 60 pessoas, entre analistas ambientais, técnicos ou outros que tenham relação com a área técnica. Além de servidores da Superintendência de Licenciamento, a força-tarefa terá também colaboradores de áreas distintas da Semad. Foi aberto um processo de seleção na secretaria e tiveram preferência aqueles que já trabalharam com licenças ambientais, de modo a evitar que curvas de aprendizado acentuadas prejudiquem o desempenho da equipe.

A data de corte para análise que será feita pela força-tarefa é a última sexta-feira (24), ou seja: todos os processos que deram entrada até esse dia passarão pelo escrutínio do grupo. Estima-se que sejam pouco mais de 890 processos. “O esforço é para normalizar prazos, eliminar atrasos e garantir com que todas as solicitações que entrarem a partir de outubro tramitem no prazo regular”, afirma Ialdo Oraque, superintendente de Licenciamento Ambiental.

Ialdo ressalta que a força-tarefa prevê pagamento de horas extras para que toda o volume de processos seja analisado. O pagamento dessas horas extras está condicionado ao cumprimento de metas.

Pesquisa