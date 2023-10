Força Tarefa Policial apreende carga milionária de celulares em Goiás

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma carga milionária de celulares irregulares na tarde deste sábado, 27. O carregamento, contendo 1.001 aparelhos, foi interceptado na GO-164, em Quirinópolis, e está avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

A ação teve início quando as equipes da PRF e PM ordenaram a parada de uma caminhonete na GO-164, no perímetro urbano da cidade de Quirinópolis. O motorista, no entanto, não obedeceu à ordem e tentou fugir.

Após um acompanhamento tático, o veículo foi finalmente alcançado. Durante a revista ao veículo, que era ocupado por um condutor de 36 anos e um passageiro de 24 anos, os agentes encontraram os aparelhos no compartimento de carga.

De acordo com informações fornecidas pelos detidos, a mercadoria havia sido coletada em Campo Grande/MS e seria entregue em Goiânia/GO. O destino final do carregamento seriam os camelódromos da capital goiana.

Os suspeitos, o veículo e os celulares foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Jataí.