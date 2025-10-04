search
Força-tarefa retira 10 mil unidades de pneus em Aparecida

Prefeitura mobiliza equipe para eliminar criadouros do Aedes e reforçar prevenção contra dengue, zika e chikungunya


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/10/2025 - 09:45

Foto: Rodrigo Estrela

Uma força-tarefa pneus retirou mais de 10 mil unidades inservíveis das ruas de Aparecida de Goiânia em apenas um dia, com o objetivo de eliminar potenciais criadouros do Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue, zika e chikungunya. A mobilização segue nesta segunda-feira (6/10) em novos pontos estratégicos da cidade.

A abertura da ação ocorreu na praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela, com a presença do prefeito Leandro Vilela, vice João Campos, vereadores e gestores municipais. “Queremos diminuir os casos de dengue com planejamento e trabalho intensificado. A colaboração de toda a sociedade é essencial para o sucesso da força-tarefa”, afirmou Vilela.

Durante a operação, 31 trabalhadores atuaram com dez veículos, entre caminhões e camionetes, recolhendo pneus que foram encaminhados para reciclagem em parceria com a empresa Reverso Pneus. Moradores podem solicitar recolhimento ou denunciar descarte irregular pelo telefone (62) 3545-4819, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Iron Pereira, informou que esta é a sétima mobilização do tipo em 2025. “Hoje iniciamos pela Região Leste e depois vamos para a Sudoeste, até cobrir toda a cidade, incluindo as 120 borracharias. O descarte incorreto de pneus representa risco à saúde pública”, alertou.

Em 2025, Aparecida já registrou 13 mil casos de dengue, número menor que no ano anterior, mas ainda preocupante. “Só neste ano, recolhemos mais de 115 mil pneus. Prevenção salva vidas e evita sobrecarga no sistema de saúde”, afirmou Gustavo Assunção, superintendente de Atenção à Saúde da SMS, destacando que ações como a força-tarefa pneus são fundamentais para proteger a população.

Pesquisa