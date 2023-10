Forças de Segurança Pública apreendem carga milionária de drogas em Goiás

Em uma ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (GO e MT), a Polícia Militar (PMGO) e a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) apreenderam um grande carregamento de drogas em Goiás. A carga foi encontrada durante uma fiscalização na GO-070, perto da cidade de Itaberaí/GO, nas primeiras horas deste sábado, 28.

Uma carreta ocupada por um casal, ambos com cerca de 40 anos, foi parada e inspecionada. Durante a busca no interior do veículo, foram encontrados 56 kg de maconha, 7 kg de pasta base de cocaína e 102 kg de cloridrato de cocaína escondidos sob a cama na cabine do veículo.

O casal confessou o crime e afirmou que receberia R$ 10 mil para entregar os entorpecentes a uma pessoa desconhecida em Goiânia. No total, foram encontrados 149 tabletes de drogas. A apreensão resultou em um prejuízo estimado em cerca de R$ 20 milhões para as organizações criminosas envolvidas.

O veículo, as drogas e os detidos foram levados para a Central de Flagrantes da cidade de Goiás.