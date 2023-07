França vence Brasil e assume a ponta do grupo F do Mundial: 2 a 1

O Brasil tinha a expectativa de encerrar um longo jejum contra a França e, de quebra, garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia de futebol feminino.

No entanto, numa atuação pouco inspirada, a seleção – comandada por Pia Sundhage – não conseguiu nenhum dos dois objetivos, foi derrotada por 2 a 1, neste sábado, 29, em Brisbane, na Austrália, e agora define seu futuro na competição no duelo com a Jamaica, na quarta-feira, 2, em Melbourne.