Frentista é preso por desviar R$ 100 mil de posto de combustíveis

A Polícia Civil prendeu na noite da última quinta-feira (12), em Caldas Novas, um homem suspeito de furtar cerca de R$ 100 mil de um posto de combustíveis, onde ele trabalhava como.

De acordo com as investigações, ele fraudava os depósitos recebidos em dinheiro no caixa da empresa. A Polícia esteve na casa do suspeito, depois que ele foi preso, e encontrou R$ 42 mil em espécie.