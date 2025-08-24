search
Geral

Fundadora de confeitaria tradicional em Goiânia morre aos 80 anos

Amigos, governantes, clientes e familiares prestaram homenagens


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 24/08/2025 - 11:50

Fundadora de confeitaria tradicional em Goiânia morre aos 80 anos
Rosa Alzira, da Sonho Meu, deixou legado de afeto e sabor que marcou gerações. (Foto: Reprodução)

A empresária Rosa Alzira, de 80 anos, fundadora da tradicional confeitaria Sonho Meu, em Goiânia, faleceu na manhã deste sábado (23). A notícia foi confirmada pela própria empresa nas redes sociais e rapidamente gerou comoção entre clientes, familiares, amigos e autoridades. “Com o coração apertado, comunicamos o falecimento da nossa querida Rosa Alzira. Ela foi uma pessoa muito amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus conceda força e consolo aos familiares e amigos nesta hora de dor”, escreveu a confeitaria em comunicado público.

Em publicações pelas redes sociais, amigos e familiares homenagearam e ressaltaram a generosidade da fundadora, lembrando que ela sempre se preocupava em ajudar colegas de profissão e apoiar jovens confeiteiros em início de carreira. Para muitos, Rosa Alzira deixa não apenas uma confeitaria consolidada, mas uma memória de afeto, trabalho e tradição que permanecerá viva na história de Goiânia.

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e a primeira-dama, Gracinha Caiado, também se manifestaram nas redes sociais, prestando solidariedade à família e reconhecendo a importância da empresária para a cidade. “Rosa marcou sua história com doçura, talento e dedicação. Deixa um exemplo de vida e trabalho para todos nós”, afirmou o político.

A causa da morte não foi informada até a última atualização desta reportagem. O velório ocorreu no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, das 11h às 16h, reunindo parentes, amigos e admiradores do trabalho de Rosa. A confeitaria Sonho Meu, que Rosa ajudou a consolidar em Goiânia, tornou-se um ponto de encontro de famílias e gerações na capital, conhecida pela produção artesanal de bolos, doces e salgados que acompanharam a vida de muitos goianienses. Relatos de clientes destacam não apenas o sabor, mas o acolhimento que Rosa transmitia no trato com todos.

