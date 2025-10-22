Futebol goiano perdeu espaço na elite do futebol brasileiro

Pode-se dizer que o futebol goiano de hoje é de Série B. Nossos Clubes, especialmente o Goiás e o Atlético perderam o protagonismo que já tiveram na série A e se acomodaram na segunda divisão. Representa afirmar que o futebol goiano se apequenou, deixou de ser reconhecido e respeitado no cenário esportivo nacional e continental, para se estabelecer nas disputas da segunda divisão.

A união da política com o futebol deveria dar bons frutos, mas em Goiás não deu, pelo menos nos dois mandatos do governo atual. O Serra Dourada foi abandonado por alguns anos, sem condições de receber uma partida do campeonato brasileiro nas Séries A e B. Sem seu palco principal, os clubes passaram a mandar seus jogos em seus pequenos e desconfortáveis estádios, com capacidade limitada em pouco mais de dez mil torcedores.

Goiás, Atlético e Vila Nova regrediram aos tempos do velho estádio Olímpico, enquanto em outros Estados o futebol avançou, com arenas de copa do mundo e SAFs injetando dinheiro na formação de grandes times. Sem poder de investimento, nossos times passaram a contratar jogadores consagrados, mas com idade inadequada para a prática de um esporte competitivo como os campeonatos brasileiros e as demais competições nacionais. Não deu certo. Estamos irremediavelmente instalados na Série B, sem condições de sair.

Decisão política

É claro que os governantes precisam estabelecer prioridades em seus planejamentos, e o futebol nem sempre foi uma prioridade. Principalmente quando o Governador não tem ligações significativas com o esporte. Médico e agropecuarista, Ronaldo Caiado nunca teve vínculos com o futebol, por isso, deixou o Serra Dourada de lado, sem uma iluminação adequada aos padrões atuais e demais instalações carentes de modernização.

O contra peso na gestão estadual ficou nas mãos do vice-governador Daniel Vilela, com origens no futebol, jogou nas categorias de base e chegou a fazer algumas participações no time principal, mas depois, com a influência de Maguito Vilela, mudou o rumo de sua vida para profissional para o campo da política. Foi dele os esforços para buscar uma solução para o Serra Dourada, solução essa que passou pela terceirização do complexo do estádio, com uma grande reforma, que fará do nossa principal praça esportiva em um moderno e completo centro esportivo e cultural.

Quase – Nos últimos anos, o Vila Nova “quase” subiu. Ano passado o Goiás “quase” subiu, faltou um ponto. Esse ano o Goiás “quase” subiu, entrou em queda livre na competição e saiu do G4 na reta final da Série B. Melhor assim, pois na Série A, certamente iriam fracassar e voltar ao berço da Série B, onde se sentem confortáveis.

Os dirigentes de Goiás, Atlético e Vila Nova precisam fazer profundas reflexões, rever conceitos e mudar os rumos do futebol no Estado. Buscar investimentos, abrir as portas para as sociedades anônimas do futebol e, quando for possível, voltar ao Serra Dourada, onde o futebol sempre foi maior. Não precisam abandonar seus estádios, mas é preciso ampliá-los, proporcionar melhores condições de conforto aos torcedores e jogar ali apenas os jogos de menor porte. Os grandes jogos, tem que ser no Serra Dourada.

CURTAS

>>> Arthur Caíke, Lucas Lovat e Benitez estão recuperados e já participaram dos treinos com bola. Significa que estão prontos para jogar em Criciúma no próximo final de semana.

>>> O Corinthians paga R$ 3,5 milhões mensais para o Memphis Depay. Com esse mesmo valor, O Mirassol paga o salário de seu elenco inteiro.

>>> O Mirassol é um case de sucesso no futebol brasileiro. Um time pequeno no cenário nacional, de repente chega a série A e atualmente é o quarto colocado, com vaga praticamente garantida na Libertadores.

>>> O Atlético terá até o momento três desfalques para o compromisso contra o CRB. O goleiro Paulo Victor, o lateral esquerdo Guilherme Romão e o meia Ariel receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vila Nova.

>>> O técnico Fábio Carille pretende fazer mudanças no time titular do Goiás para os jogos restantes da Série B. O treinador entende que alguns jogadores estão sentindo o momento delicado da competição.

>>> O presidente do Vila Nova, Hugo Bravo, não esconde seu sentimento de frustração por não ter alcançado o objetivo de levar o Vila Nova à elite do futebol brasileiro.

>>> Hugo afirmou que investiu alto para conseguir esse objetivo, que infelizmente não aconteceu mais uma vez. Em seu último mandato como presidente, Hugo levou o Vila ao título estadual, mas queria também o acesso à elite do futebol brasileiro.

>>> A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 está utilizando as instalações do CT do Vila Nova para um período de treinamentos. As meninas do Brasil farão dois amistosos em Goiânia contra o México.

