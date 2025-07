Gavião-de-rabo-branco é filmado pela primeira vez em corredor ecológico de Goiás

No dia 20 de novembro de 2024, câmeras do projeto Bandeiras no Corredor registraram pela primeira vez um gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus albicaudatus) no corredor ecológico entre os parques estaduais da Serra de Caldas (Pescan) e da Mata Atlântica (Pema). O registro, encontrado durante campanhas de revisão em fevereiro e maio de 2025, mostra o animal pousando no chão para tomar sol.

Coordenado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Aliança da Terra e a Semad, o projeto monitora aves e mamíferos em 60 mil hectares de Cerrado e Mata Atlântica. A coordenadora Alessandra Bertassoni destaca que, apesar de frequente na região, o gavião não é fácil de ser filmado pelas armadilhas fotográficas. O vídeo contribui com estudos sobre ecologia e comportamento das espécies.

Outros registros

As câmeras também captaram jaguatiricas adultas, uma onça-parda e tamanduás-bandeira — incluindo uma fêmea com filhote e outro possível casal. Cachorros-do-mato foram registrados em comportamento de caça em dupla.

Entre outras espécies filmadas, estão catetos, observados em interação social típica, e um gato-maracajá afiando as garras em um tronco. Segundo a Semad, os dados apoiarão políticas ambientais sobre fauna e impactos do fogo.

Leia também: Ministério da Justiça regulamenta uso de inteligência artificial em investigações