GCM de Aparecida desarticula esquema de receptação de fios de cobre furtados

Na noite desta sexta-feira (15), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia desarticulou um esquema de receptação de cobre em um galpão localizado no Jardim Buriti Sereno em Aparecida. A ação foi conduzida pelo setor de inteligência da corporação e teve como alvo um espaço suspeito de processar cabos furtados em larga escala.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma máquina avaliada em cerca de R$ 100 mil, utilizada para retirar a capa plástica de fios e triturar o cobre, transformando-o em tabletes que eram enviados para São Paulo. De acordo com as investigações, a produção chegava a aproximadamente cinco toneladas por quinzena.

No local, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cobre, além da máquina e outros materiais usados no processamento. Dois homens foram conduzidos à delegacia: um deles já possuía passagem por receptação de fios, enquanto o outro, funcionário da Prefeitura de Aparecida que prestava serviço no galpão, foi ouvido como testemunha.

As investigações também identificaram a ligação do galpão com um veículo Fiat Palio prata/cinza, já flagrado em furtos de cabos no Polo Industrial de Aparecida. A empresa Vivo, uma das principais vítimas desse tipo de crime, atuou em conjunto com a operação e confirmou que a máquina apreendida era utilizada para processar cabos furtados.

Todo o material recolhido, os suspeitos e a máquina foram encaminhados à delegacia de polícia para os devidos procedimentos legais.

De acordo com o comandante da GCM, Milton Sobral, essa ocorrência tem relação com um flagrante realizado no Polo Industrial no início de agosto.

“Essa investigação veio desde a receptação, quando descobrimos quem era o receptador dos tabletes que eram enviados para São Paulo e acionamos nossa inteligência. Nesta ação já foram apreendidos 200 quilos de cobre, mas acreditamos que o volume pode ser muito maior. A operação foi muito bem-sucedida e mostra que vamos avançar ainda mais nesse combate”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública de Aparecida, coronel Godinho, destacou a relevância da ação:

“Essa operação reforça o papel estratégico da nossa Guarda Civil, que vem atuando de forma integrada e com inteligência para coibir crimes que causam grandes prejuízos à coletividade. O desmonte desse esquema demonstra que estamos atentos e não vamos permitir que o crime organizado se beneficie do furto de cabos na nossa cidade.”

‘No Direito, não tem como meu cliente ser condenado’, afirma Demóstenes Torres sobre ex-comandante da Marinha