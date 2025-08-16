search
Geral

GCM de Aparecida desarticula esquema de receptação de fios de cobre furtados

No local, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cobre, além da máquina e outros materiais usados no processamento


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/08/2025 - 13:13

cobre Aparecida
No local, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cobre, além da máquina e outros materiais usados no processamento (Imagens: Secom Aparecida)

Na noite desta sexta-feira (15), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia desarticulou um esquema de receptação de cobre em um galpão localizado no Jardim Buriti Sereno em Aparecida. A ação foi conduzida pelo setor de inteligência da corporação e teve como alvo um espaço suspeito de processar cabos furtados em larga escala.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma máquina avaliada em cerca de R$ 100 mil, utilizada para retirar a capa plástica de fios e triturar o cobre, transformando-o em tabletes que eram enviados para São Paulo. De acordo com as investigações, a produção chegava a aproximadamente cinco toneladas por quinzena.

No local, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cobre, além da máquina e outros materiais usados no processamento. Dois homens foram conduzidos à delegacia: um deles já possuía passagem por receptação de fios, enquanto o outro, funcionário da Prefeitura de Aparecida que prestava serviço no galpão, foi ouvido como testemunha.

As investigações também identificaram a ligação do galpão com um veículo Fiat Palio prata/cinza, já flagrado em furtos de cabos no Polo Industrial de Aparecida. A empresa Vivo, uma das principais vítimas desse tipo de crime, atuou em conjunto com a operação e confirmou que a máquina apreendida era utilizada para processar cabos furtados.

Todo o material recolhido, os suspeitos e a máquina foram encaminhados à delegacia de polícia para os devidos procedimentos legais.

De acordo com o comandante da GCM, Milton Sobral, essa ocorrência tem relação com um flagrante realizado no Polo Industrial no início de agosto.

“Essa investigação veio desde a receptação, quando descobrimos quem era o receptador dos tabletes que eram enviados para São Paulo e acionamos nossa inteligência. Nesta ação já foram apreendidos 200 quilos de cobre, mas acreditamos que o volume pode ser muito maior. A operação foi muito bem-sucedida e mostra que vamos avançar ainda mais nesse combate”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública de Aparecida, coronel Godinho, destacou a relevância da ação:

“Essa operação reforça o papel estratégico da nossa Guarda Civil, que vem atuando de forma integrada e com inteligência para coibir crimes que causam grandes prejuízos à coletividade. O desmonte desse esquema demonstra que estamos atentos e não vamos permitir que o crime organizado se beneficie do furto de cabos na nossa cidade.”

‘No Direito, não tem como meu cliente ser condenado’, afirma Demóstenes Torres sobre ex-comandante da Marinha

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo por suspeita de exploração de menores
Geral

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo por suspeita de exploração de menores

15/08/2025
Aparecida atestado médico
Geral

Servidor de Aparecida é preso suspeito de vender atestado médico

14/08/2025
Morre pai da deputada federal Silvye Alves - Foto: Divulgação
Geral

Morre pai da deputada federal Silvye Alves

14/08/2025
Lotofácil 3468: cinco apostas levam R$ 274 mil cada; próximo sorteio vale R$ 1,8 milhão
Geral

Lotofácil 3468: cinco apostas levam R$ 274 mil cada; próximo sorteio vale R$ 1,8 milhão

14/08/2025
O ChatGPT disse: Lotofácil 3466 acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões
Geral

Lotofácil 3466 acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 5 milhões

12/08/2025
desemprego Goiás
Economia

Goiás bate recorde histórico de ocupação e alcança menor desemprego em 12 anos

16/08/2025
Bruno Peixoto
Poder

Em Itauçu, Bruno Peixoto leva cidadania e realiza o sonho de dezenas de famílias com entrega de escrituras na 15ª edição do Deputados Aqui

16/08/2025
cobre Aparecida
Geral

GCM de Aparecida desarticula esquema de receptação de fios de cobre furtados

16/08/2025
GGIM em Ação
Cidades

Forças de segurança realizam 20ª edição do GGIM em Ação; operação continua neste sábado

16/08/2025
Pesquisa