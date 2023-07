GCM localiza pessoa desaparecida no Parque Flamboyant

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, por meio da 3ª Unidade de Comando Regional (3ª UCR), realizou uma operação que resultou no resgate de uma pessoa desaparecida. As equipes dos agentes estavam em patrulhamento no Parque Flamboyant como parte da ação “Parques Mais Seguros” quando avistaram um homem com características de pessoa em situação de rua. O indivíduo apresentava fala desconexa e dificuldade para se identificar, levantando suspeitas de que pudesse ser alguém desaparecido.

Agindo rapidamente, os guardas verificaram o Cadastro de Pessoas Desaparecidas e, para sua surpresa, o homem constava no registro. Em seguida, equipe entrou em contato com seus familiares para informar a localização. Emocionados, os parentes compareceram prontamente ao local, onde foram reunidos com o desaparecido.

O projeto “Parques Mais Seguros” desempenha um papel fundamental ao garantir a segurança e tranquilidade dos espaços públicos da cidade. Sua atuação tem uma contribuição significativa na proteção dos frequentadores de parques e áreas de lazer, promovendo um ambiente mais acolhedor e resguardado para toda a comunidade.