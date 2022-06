Gilberto Kassab visita a Alego nesta segunda-feira

O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, estará em Goiânia nesta segunda-feira, 20. O ex-ministro dos governos Dilma e Temer e ex-prefeito de São Paulo fará uma visita ao presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (também do PSD), e, em seguida, irá se reunir com os deputados, lideranças e pré-candidatos do partido.

Kassab passará a manhã inteira na Alego (confira a programação abaixo). A previsão é que ele chegue às 10 horas. A agenda inclui um encontro com Lissauer Vieira no gabinete da presidência, uma pequena visitação pela nova sede, uma coletiva de imprensa, às 10h30, e a reunião partidária, que será no Auditório 2, também na Alego. Participarão da reunião, além de Kassab, o presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, o presidente metropolitano Simeyzon Silveira, o deputado federal Francisco Jr., os quatro deputados estaduais do partido (incluindo o presidente Lissauer), lideranças e pré-candidatos.

Um dos propósitos da vinda do presidente nacional do PSD a Goiânia é o de reforçar o apoio do partido à pré-candidatura do deputado Lissauer Vieira ao Senado. Já na reunião com os pessedistas, Kassab, ao lado de Vilmar Rocha, irá expor os objetivos da legenda para as eleições deste ano e as previsões do partido, tanto em nível estadual quanto nacional.

O PSD é hoje um dos maiores partidos do País e trabalha para estar entre os três principais, com uma bancada representativa de deputados federais e senadores, podendo, assim, ter força e influência no próximo governo, seja ele qual for.

Visita do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a Goiânia

Data: Segunda-feira, 20 de junho

Agenda:

10 horas – Visita ao presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSD), e pequeno tour pela nova sede

10h30 – Entrevista coletiva no Salão Nobre

11 horas – Reunião com os deputados e lideranças do PSD, no Auditório 2 da Alego