Goiânia abre matrículas para EJA em 16 escolas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 16 escolas da rede municipal. As inscrições podem ser feitas a qualquer momento do ano letivo, facilitando o acesso à educação para quem deseja retomar os estudos.

Voltada para pessoas com 15 anos ou mais, a EJA contempla desde a alfabetização até a conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com duração de três anos. A iniciativa oferece gratuidade em material didático, uniforme e alimentação (jantar noturno), além de professores capacitados para atender às necessidades específicas do público-alvo.

Matrícula na EJA em Goiânia

Os interessados devem apresentar documento pessoal e comprovante de endereço. Caso o aluno não tenha histórico escolar, a escola fará uma avaliação diagnóstica para definir o melhor nível de inserção.

Além da oferta educacional, a SME desenvolve estratégias para garantir a permanência dos estudantes, como a busca ativa escolar — que inclui visitas domiciliares, rodas de conversa e ações em parceria com a comunidade escolar.

“A educação é fundamental para o exercício da cidadania. Convidamos todos que desejam voltar a estudar a procurar uma das escolas com vagas abertas e dar esse importante passo”, destaca a secretária municipal de Educação, Giselle Faria.

Escolas com vagas abertas para a EJA em Goiânia

Confira abaixo a lista das unidades da Rede Municipal de Educação com vagas disponíveis:

E.M. Geralda de Aquino – Cidade Jardim

E.M. Jardim Nova Esperança – Jardim Nova Esperança

E.M. Maria da Terra – Bairro Floresta

E.M. Brice Francisco Cordeiro – Vila Itatiaia

E.M. Prof. Leonísia Naves de Almeida – Setor Morada do Sol

E.M. Marcos Antônio Dias Batista – Setor Estrela Dalva

E.M. Bom Jesus – Jardim Novo Mundo

E.M. Professora D´Alka Leles – Residencial Orlando de Morais

E.M. Madre Francisca – Vila Pedroso

E.M. Prof. Marília Carneiro Azevedo Dias – Jardim Guanabara 2

E.M. Dom Tomás Balduíno – Jardins do Cerrado 1

E.M. Laurindo Sobreira do Amaral – Conjunto Vera Cruz

E.M. Residencial Itaipu – Residencial Itaipu

E.M. Jesuína de Abreu – Parque Amazônia

E.M. José Alves Vila Nova – Parque Atheneu

E.M. Prof. Moacir Monclar Brandão – Parque Oeste Industrial

Como se matricular na EJA em Goiânia

A matrícula pode ser feita diretamente em uma das escolas listadas. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Goiânia ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação.