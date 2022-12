Goiânia está com matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos

Matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Goiânia para 2023. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a modalidade atende a todos que tiveram seu processo educacional interrompido e não puderam concluir os estudos na idade apropriada. As vagas são ofertadas em 55 escolas e 9 extensões.

A matrícula é feita preferencialmente pelo site (sme.goiania.go.gov.br), mas pode ser efetuada também na própria secretaria da escola, e são necessários os documentos pessoais para se matricular. Não é preciso documentação comprobatória de escolaridade para fazer a matrícula. Caso a pessoa não tenha, passa por avaliação para ficar na sala mais adequada.

Nas escolas, o atendimento é realizado no período noturno (19h às 22h) e nas extensões, no período diurno, em espaços alternativos. Objetivo é oferecer educação de qualidade e atenção integral aos estudantes jovens (a partir dos 15 anos de idade), adultos e idosos que desejam retomar os estudos.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, um dos benefícios da EJA é a flexibilidade do tempo. “Em Goiânia, os alunos podem concluir o ensino fundamental em seis anos, na modalidade presencial. O primeiro segmento (alfabetização – 1ª a 4ª série) tem duração de três anos. O segundo segmento também tem duração de três anos, da 5ª a 8ª série”, explica.

Dados

No Estado de Goiás, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua de 2019, 33,5% das pessoas com 25 anos ou mais de idade não têm o Ensino Fundamental completo. No Cadastro Único de Goiás, de junho de 2020, 15% dos domicílios do estado, ou 131.900 residências, tinham, pelo menos, um analfabeto adulto. Em Goiânia, foram identificados cerca de 12 mil domicílios em que reside pelo menos um analfabeto adulto.

Não existem dados específicos sobre Goiânia nas pesquisas mais recentes do IBGE. Entretanto, conforme o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2020, de cada 100 estudantes que ingressam na escola no município de Goiânia, 15 não concluem o Ensino Fundamental II até os 16 anos de idade.

Organização

A Secretaria de Educação municipal foi criada em 1961. Na ocasião, havia duas escolas que ofereciam o ensino noturno para jovens e adultos. Em 1965, foi ampliado para cinco escolas. O Departamento específico que cuida da EJA na SME foi criado em 2001, e hoje ele recebe o nome de Gerência de Educação de Jovens e Adultos (Gereja).

A EJA terá mudanças importantes em sua organização para 2023. De acordo com Wellington Bessa, a SME quer aumentar a quantidade de alunos e garantir que eles permaneçam e concluam seus estudos com qualidade. “Dados como matrículas, evasão escolar, alfabetização e processo de ensino-aprendizagem foram fundamentais para pensarmos uma cara nova à EJA, de forma que mais pessoas tenham interesse em voltar à sala de aula”, ressalta.

Os professores das disciplinas de português e matemática terão quatro aulas semanais em cada período, enquanto os educadores dos componentes arte, ciências, geografia, história e língua inglesa terão duas aulas semanais. A Educação Física terá quatro aulas semanais nos anos iniciais e duas, nos anos finais.