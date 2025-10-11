search
Geral

Goiânia celebra 92 anos com mais de 30 eventos gratuitos ao longo de outubro

Em comemoração aos 92 anos de Goiânia, a Prefeitura preparou uma ampla programação com 32 eventos gratuitos espalhados por diversos pontos da cidade


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/10/2025 - 16:00

Goiânia celebra 92 anos com mais de 30 eventos gratuitos ao longo de outubro
Em comemoração aos 92 anos de Goiânia, a Prefeitura preparou uma ampla programação com 32 eventos gratuitos espalhados por diversos pontos da cidade. Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a agenda segue até o fim de outubro, com atrações em praças, teatros, mercados e espaços públicos.

Cultura, arte e história em toda a cidade
A programação inclui shows do Projeto Sons de Mercado, além de concertos da Orquestra Sinfônica de Goiânia, peças teatrais, exposições e atividades que marcam os 50 anos do Centro Livre de Artes e os 40 anos da Biblioteca Municipal Cora Coralina.

O feriado de 24 de outubro, aniversário da capital, terá desfile cívico na Avenida 24 de Outubro e apresentações musicais, além de ações como o Mutirão Goiânia + Humana, mostras artísticas e o Circuito Goianiense do Flashback. A proposta da Secult é valorizar artistas locais, descentralizar o acesso à cultura e celebrar o legado histórico e cultural de Goiânia.

Mário Sérgio Cortella ministra palestra em Goiânia sobre liderança e gestão de pessoas
O filósofo Mário Sérgio Cortella estará em Goiânia, no dia 18 de novembro, para a palestra “Liderança e Gestão de Pessoas”, no Centro de Convenções de Goiânia, a partir das 18h30. O evento também contará com o palestrante Alfredo Rocha, referência em comportamento e motivação. Os ingressos estão disponíveis no site CorpoRH, com valores a partir de R$ 484.

Cerrado Galeria inaugura exposições de Virgílio Neto e Rodrigo de Castro
A Cerrado Galeria, em Goiânia, abre no sábado (11/10) duas novas exposições que celebram a força da arte contemporânea brasileira: “Pouco antes do ocidente se assombrar”, do artista brasiliense Virgílio Neto, e “Tanto forma quanto cor”, do mineiro Rodrigo de Castro. As mostras ficam abertas à visitação até 15 de novembro.

A individual de Virgílio Neto apresenta obras que unem pintura, palavra e objeto, em composições inspiradas por experiências no Japão e em cidades históricas de Goiás. Já Rodrigo de Castro exibe pinturas e esculturas marcadas pela precisão geométrica e equilíbrio entre forma e cor, com curadoria de Divino Sobral.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Mega-Sena 2925: prêmio de R$ 21 milhões será sorteado nesta quinta-feira (9)
Geral

Mega-Sena 2925: prêmio de R$ 21 milhões será sorteado nesta quinta-feira (9)

09/10/2025
temperaturas Goiás Parque Vaca Brava
Geral

Quinta-feira tem baixa umidade do ar e alerta para tempestades em Goiás

09/10/2025
Apostas de Goiás e São Paulo acertam Lotofácil 3.506 e levam prêmio de R$ 888 mil cada
Geral

Apostas de Goiás e São Paulo acertam Lotofácil 3.506 e levam prêmio de R$ 888 mil cada

08/10/2025
Quina acumula e prêmio chega a R$ 28,5 milhões após sorteio do concurso 6846
Geral

Quina acumula e prêmio chega a R$ 28,5 milhões após sorteio do concurso 6846

08/10/2025
OAB-GO Sebrae
Geral

Empreender por Completo: OAB-GO e Sebrae lançam campanha que une gestão e segurança jurídica para empresas

06/10/2025
Prefeitura dá prazo de 180 dias para empresas eliminarem cabos e fios irregulares dos postes
Cidades

Prefeitura dá prazo de 180 dias para empresas eliminarem cabos e fios irregulares dos postes

11/10/2025
Câmara de Anápolis aprova projeto que obriga instalação de nobreaks em semáforos da cidade
Cidades

Câmara de Anápolis aprova projeto que obriga instalação de nobreaks em semáforos da cidade

11/10/2025
Bill Guerra é levado à Justiça após acusação em Plenário sobre emendas
Poder

Bill Guerra é levado à Justiça após acusação em Plenário sobre emendas

11/10/2025
Goiânia celebra 92 anos com mais de 30 eventos gratuitos ao longo de outubro
Geral

Goiânia celebra 92 anos com mais de 30 eventos gratuitos ao longo de outubro

11/10/2025
Pesquisa