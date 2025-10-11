Goiânia celebra 92 anos com mais de 30 eventos gratuitos ao longo de outubro

Em comemoração aos 92 anos de Goiânia, a Prefeitura preparou uma ampla programação com 32 eventos gratuitos espalhados por diversos pontos da cidade. Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a agenda segue até o fim de outubro, com atrações em praças, teatros, mercados e espaços públicos.

Cultura, arte e história em toda a cidade

A programação inclui shows do Projeto Sons de Mercado, além de concertos da Orquestra Sinfônica de Goiânia, peças teatrais, exposições e atividades que marcam os 50 anos do Centro Livre de Artes e os 40 anos da Biblioteca Municipal Cora Coralina.

O feriado de 24 de outubro, aniversário da capital, terá desfile cívico na Avenida 24 de Outubro e apresentações musicais, além de ações como o Mutirão Goiânia + Humana, mostras artísticas e o Circuito Goianiense do Flashback. A proposta da Secult é valorizar artistas locais, descentralizar o acesso à cultura e celebrar o legado histórico e cultural de Goiânia.

Mário Sérgio Cortella ministra palestra em Goiânia sobre liderança e gestão de pessoas

O filósofo Mário Sérgio Cortella estará em Goiânia, no dia 18 de novembro, para a palestra “Liderança e Gestão de Pessoas”, no Centro de Convenções de Goiânia, a partir das 18h30. O evento também contará com o palestrante Alfredo Rocha, referência em comportamento e motivação. Os ingressos estão disponíveis no site CorpoRH, com valores a partir de R$ 484.

Cerrado Galeria inaugura exposições de Virgílio Neto e Rodrigo de Castro

A Cerrado Galeria, em Goiânia, abre no sábado (11/10) duas novas exposições que celebram a força da arte contemporânea brasileira: “Pouco antes do ocidente se assombrar”, do artista brasiliense Virgílio Neto, e “Tanto forma quanto cor”, do mineiro Rodrigo de Castro. As mostras ficam abertas à visitação até 15 de novembro.

A individual de Virgílio Neto apresenta obras que unem pintura, palavra e objeto, em composições inspiradas por experiências no Japão e em cidades históricas de Goiás. Já Rodrigo de Castro exibe pinturas e esculturas marcadas pela precisão geométrica e equilíbrio entre forma e cor, com curadoria de Divino Sobral.