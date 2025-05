Goiânia celebra Dia das Mães com show gratuito de Marcelo Barra

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove na próxima sexta-feira (9/5), às 19h, o “Música no Bosque”, evento especial e gratuito em comemoração ao Dia das Mães, com show do cantor goiano Marcelo Barra.

Além do show, o evento conta também com uma feirinha de artesanato com exposição de artistas locais. “Uma noite de celebração com música boa ao ar livre, pois é uma data que merece as melhores e mais afetuosas expressões do amor. Estão todos convidados para prestigiar e celebrar conosco”, afirma o secretário de Cultura, Uugton Batista.

Marcelo Barra

Nascido em 1959, em Goiânia, Marcelo Barra vem de família musical, começando a tocar cavaquinho aos nove anos de idade e violão, aos doze. Em 1976, com apenas 16 anos, o artista venceu o festival escolar Comunicasom, interpretando a canção Araguaia, escrita pelo irmão Rinaldo Barra. No ano seguinte, a cantora Fafá de Belém gravou a composição no disco Água, tornando-a conhecida em todo o Brasil.

Em 1981, Marcelo Barra lançou o disco de estreia, Coisas Tão Nossas, junto com o maestro e compositor José Eduardo Morais, repetindo a parceria dois anos depois, no LP Recado. Ainda na primeira metade da década 1980, Marcelo Barra lançou dois compactos importantes. O primeiro com a sua gravação para a canção Araguaia e o segundo, com a música Cora Coralina, em homenagem à famosa poetisa goiana, que ganhou até videoclipe no programa Fantástico, em 1984.

Com quase 50 anos de carreira, Marcelo Barra tem mais de 20 lançamentos no currículo, entre álbuns cheios, compactos e até um DVD. Ganhador de diversos festivais de música, o artista já tocou em vários estados brasileiros, em países como Estados Unidos e Portugal e no território de Hong Kong, sempre falando em suas letras sobre as belezas naturais, o povo e a cultura goiana.

GloboNews exibe especial de Dia das Mães com Aava Santiago