Goiânia e quase 100 cidades têm alerta de tempestade

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), da Secretaria de Meio Ambiente, divulgou alerta de tempestade em Goiânia e quase 100 municípios. Há risco de queda de árvores, alagamentos e outros transtornos.

O fenômeno é provocado pela combinação de calor e umidade, que tem colaborado com a formação de áreas de instabilidade no estado. Por isso, as chuvas devem continuar fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. O clima deve permanecer assim pelo menos até a próxima quinta-feira.

Ainda assim, as temperaturas continuarão elevadas. A previsão de hoje para Goiânia é de temperatura oscilando entre 22 e 36 graus.

Veja os municípios abrangidos pelo alerta meteorológico:

Abadia de Goiás

Adelândia

Americano do Brasil

Amorinópolis

Anápolis

Anhanguera

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Araçu

Aragarças

Aragoiânia

Araguapaz

Arenópolis

Aruanã,

Avelinópolis

Baliza

Bela Vista de Goiás

Bom Jardim de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti de Goiás

Caldas Novas

Caldazinha

Campos Verdes

Caturaí

Córrego do Ouro

Cristianópolis

Crixás

Cromínia

Cumari,

Diorama

Fazenda Nova

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Goiandira

Goiânia

Goianira

Goiás

Guapó

Guaraíta

Heitoraí

Hidrolândia

Iporá

Israelândia

Itaberaí

Itaguari

Itaguaru

Itapirapuã

Itapuranga

Itauçu

Ivolândia

Jaraguá

Jaupaci

Jesúpolis

Jussara

Leopoldo de Bulhões

Mairipotaba

Matrinchã

Moiporá

Montes

Claros de Goiás

Morrinhos

Mossâmedes,

Mozarlândi

Mundo Novo

Nerópolis

Nova Aurora

Nova Crixás

Novo Brasil

Palestina de Goiás

Palmelo

Petrolina de Goiás

Piracanjuba

Piranhas

Pires do Rio

Professor Jamil

Rianápolis

Rio Quente

Sanclerlândia

Santa Cruz de Goiás

Santa Fé de Goiás

Santa Rosa de Goiás

Santa Terezinha de Goiás

Santo Antônio de Goiás

São Francisco de Goiás

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Passa Quatro

Senador Canedo

Silvânia

Taquaral de Goiás

Terezópolis de Goiás

Trindade

Uirapuru

Uruana

Urutaí

Vianópolis