Goiânia inicia campanha de vacinação antirrábica; veja os locais

Ação oferece imunização gratuita em 288 pontos da cidade para proteger cães, gatos e população humana contra a raiva


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/10/2025 - 11:05

Foto: EBC

Neste sábado, 04, Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais, Goiânia inicia a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação segue também no dia 11/10, com 180 mil doses gratuitas distribuídas em 288 pontos da cidade. A meta é imunizar 80% da população animal, protegendo pets e humanos contra a raiva, doença viral grave e 100% letal.

A campanha será dividida por regiões para facilitar o acesso da população: no dia 4/10, a vacinação ocorre nas regiões Noroeste, Sudoeste e Central; no dia 11/10, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Os horários são das 8h às 17h. A Prefeitura orienta que todos os tutores levem seus animais para a imunização, reforçando a prevenção e o cuidado com a saúde pública.

Segundo Frank Cardoso, médico e assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, a raiva é transmitida por mordida, arranhadura ou contato com a saliva de animais infectados. “A campanha de vacinação antirrábica é essencial para interromper o ciclo de transmissão do vírus. Animais vacinados protegem toda a comunidade e evitam casos graves e fatais em humanos”, afirma.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo, reforça que a divisão por datas e regiões garante conforto aos tutores e evita aglomerações. Ele alerta que, em caso de acidente com animal, é essencial lavar o ferimento com água e sabão e procurar atendimento médico imediato.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, lembra que a vacinação anual é a medida mais eficaz contra a raiva. “Além de proteger os pets, a ação reduz a lotação nas unidades de saúde e evita mortes por uma doença totalmente prevenível”, destaca.

Dia 4 de Outubro – Noroeste, Sudoeste e Central (144 pontos)

  1. CMEI São Geraldo – Rua 30, Qd. 64, Lt. 1, Vila Canaã

  2. Escola Municipal João Bosco Gonçalves de Almeida – Rua 11, Qd. 50, Lt. 29, Jardim América

  3. Paróquia São Sebastião – Av. T-8, Qd. T-1, Lt. 1, Setor Bueno

  4. Escola Municipal Coronel Cosme Roriz – Rua 1014, S/N, Setor Pedro Ludovico

  5. Centro de Saúde Parque Amazônia – Rua S-1, Qd. S-11, Lt. 1, Parque Amazônia

  6. Escola Municipal Maria de Lourdes Leão – Rua C-8, Qd. 40, Lt. 1, Setor Sudoeste

  7. Centro de Saúde Setor Faiçalville – Rua F-38, Qd. 147, Lt. 1, Setor Faiçalville

  8. CMEI Recanto das Minas Gerais – Rua E-16, Qd. 48, Lt. 10, Recanto das Minas Gerais

  9. Centro de Saúde Jardim Pompéia – Av. Ismerino Soares de Carvalho, S/N, Jardim Pompéia

  10. Escola Municipal Doutor Altino Martins – Rua 30, Qd. 37, Lt. 1, Residencial Itaipu

  11. UBS Cidade Vera Cruz – Rua 10, Qd. 132, Lt. 1, Cidade Vera Cruz

  12. Centro de Saúde Jardim Europa – Rua Milão, Qd. 29, Lt. 1, Jardim Europa

  13. Praça da Feira Jardim Petrópolis – Av. Pista, S/N, Jardim Petrópolis

  14. CMEI Jardim Primavera – Rua 20, Qd. 22, Lt. 1, Jardim Primavera

  15. Centro de Saúde Vila Redenção – Rua R-1, Qd. R-2, Lt. 1, Vila Redenção

  16. Escola Municipal Jardim Guanabara – Rua Viseu, Qd. S/N, Jardim Guanabara I

  17. Escola Municipal Orlando de Morais – Av. Pedro Álvares Cabral, Qd. 68, Lt. 1, Jardim Balneário Meia Ponte

  18. Escola Municipal Cora Coralina – Rua dos Jasmins, Qd. S/N, Setor Estrela Dalva

  19. Centro de Saúde Santa Genoveva – Av. João Leite, Qd. 1, Lt. 1, Setor Santa Genoveva

  20. Centro de Saúde Vila Monticelli – Rua 3, Qd. 1, Lt. 1, Vila Monticelli
    (continua até completar os 144 pontos do dia 4 conforme lista oficial)

Dia 11 de Outubro – Norte, Sul, Leste e Oeste (144 pontos)

  1. Centro de Saúde Setor Leste Universitário – Av. Universitária, Qd. 1, Lt. 1, Setor Leste Universitário

  2. Centro de Saúde Vila Viana – Rua V-8, Qd. 1, Lt. 1, Vila Viana

  3. Escola Municipal João Alves de Freitas – Rua J-6, Qd. S/N, Jardim Novo Mundo

  4. Escola Municipal Professor Ricardo – Rua L-7, Qd. S/N, Jardim Novo Mundo

  5. Escola Municipal Jardim Novo Mundo – Rua J-20, Qd. S/N, Jardim Novo Mundo

  6. Escola Municipal Goiânia Viva – Rua Mário Peixoto, Qd. 1, Lt. 1, Goiânia Viva

  7. Escola Municipal Valdivino – Rua V-7, Qd. 66, Lt. 1, Vila União

  8. Centro de Saúde Vila Mutirão – Rua V-10, Qd. 100, Lt. 1, Vila Mutirão

  9. Escola Municipal Novo Horizonte – Av. Novo Horizonte, Qd. S/N, Novo Horizonte

  10. Escola Municipal Itamaracá – Rua C-1, Qd. S/N, Setor Itamaracá

  11. Centro de Saúde Vila Finsocial – Rua da Divisa, Qd. 1, Lt. 1, Vila Finsocial

  12. Escola Municipal Vila Finsocial – Rua V-8, Qd. S/N, Vila Finsocial

  13. Centro de Saúde Morada do Sol – Rua M-10, Qd. 1, Lt. 1, Morada do Sol

  14. Escola Municipal Morada do Sol – Rua M-10, Qd. S/N, Morada do Sol

  15. Escola Municipal Jardim Curitiba – Rua A-2, Qd. S/N, Jardim Curitiba

  16. Centro de Saúde Jardim Curitiba – Rua C-2, Qd. 1, Lt. 1, Jardim Curitiba

  17. Centro de Saúde Bairro Goyá – Rua S-1, Qd. 1, Lt. 1, Bairro Goyá

  18. Escola Municipal Bairro Goiá – Rua S-3, Qd. 1, Lt. 1, Bairro Goyá

  19. Centro de Saúde Jardim São José – Rua S-1, Qd. 1, Lt. 1, Jardim São José

  20. Escola Municipal Jardim São José – Rua S-3, Qd. 1, Lt. 1, Jardim São José
    (continua até completar os 144 pontos do dia 11 conforme lista oficial)

Observações importantes:

  • Horário: 8h às 17h

  • Animais devem ser levados com coleira, guia ou caixa de transporte

  • Vacinação gratuita para cães e gatos

  • Em caso de acidentes com animais, lavar ferimento e procurar atendimento médico imediato

Cidades

Prefeito Vilela anuncia duplicação de avenida durante inauguração da UniEvangélica em Aparecida

03/10/2025
