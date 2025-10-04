Goiânia inicia campanha de vacinação antirrábica; veja os locais

Neste sábado, 04, Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais, Goiânia inicia a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação segue também no dia 11/10, com 180 mil doses gratuitas distribuídas em 288 pontos da cidade. A meta é imunizar 80% da população animal, protegendo pets e humanos contra a raiva, doença viral grave e 100% letal.

A campanha será dividida por regiões para facilitar o acesso da população: no dia 4/10, a vacinação ocorre nas regiões Noroeste, Sudoeste e Central; no dia 11/10, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Os horários são das 8h às 17h. A Prefeitura orienta que todos os tutores levem seus animais para a imunização, reforçando a prevenção e o cuidado com a saúde pública.

Segundo Frank Cardoso, médico e assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, a raiva é transmitida por mordida, arranhadura ou contato com a saliva de animais infectados. “A campanha de vacinação antirrábica é essencial para interromper o ciclo de transmissão do vírus. Animais vacinados protegem toda a comunidade e evitam casos graves e fatais em humanos”, afirma.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo, reforça que a divisão por datas e regiões garante conforto aos tutores e evita aglomerações. Ele alerta que, em caso de acidente com animal, é essencial lavar o ferimento com água e sabão e procurar atendimento médico imediato.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, lembra que a vacinação anual é a medida mais eficaz contra a raiva. “Além de proteger os pets, a ação reduz a lotação nas unidades de saúde e evita mortes por uma doença totalmente prevenível”, destaca.

Dia 4 de Outubro – Noroeste, Sudoeste e Central (144 pontos)

CMEI São Geraldo – Rua 30, Qd. 64, Lt. 1, Vila Canaã Escola Municipal João Bosco Gonçalves de Almeida – Rua 11, Qd. 50, Lt. 29, Jardim América Paróquia São Sebastião – Av. T-8, Qd. T-1, Lt. 1, Setor Bueno Escola Municipal Coronel Cosme Roriz – Rua 1014, S/N, Setor Pedro Ludovico Centro de Saúde Parque Amazônia – Rua S-1, Qd. S-11, Lt. 1, Parque Amazônia Escola Municipal Maria de Lourdes Leão – Rua C-8, Qd. 40, Lt. 1, Setor Sudoeste Centro de Saúde Setor Faiçalville – Rua F-38, Qd. 147, Lt. 1, Setor Faiçalville CMEI Recanto das Minas Gerais – Rua E-16, Qd. 48, Lt. 10, Recanto das Minas Gerais Centro de Saúde Jardim Pompéia – Av. Ismerino Soares de Carvalho, S/N, Jardim Pompéia Escola Municipal Doutor Altino Martins – Rua 30, Qd. 37, Lt. 1, Residencial Itaipu UBS Cidade Vera Cruz – Rua 10, Qd. 132, Lt. 1, Cidade Vera Cruz Centro de Saúde Jardim Europa – Rua Milão, Qd. 29, Lt. 1, Jardim Europa Praça da Feira Jardim Petrópolis – Av. Pista, S/N, Jardim Petrópolis CMEI Jardim Primavera – Rua 20, Qd. 22, Lt. 1, Jardim Primavera Centro de Saúde Vila Redenção – Rua R-1, Qd. R-2, Lt. 1, Vila Redenção Escola Municipal Jardim Guanabara – Rua Viseu, Qd. S/N, Jardim Guanabara I Escola Municipal Orlando de Morais – Av. Pedro Álvares Cabral, Qd. 68, Lt. 1, Jardim Balneário Meia Ponte Escola Municipal Cora Coralina – Rua dos Jasmins, Qd. S/N, Setor Estrela Dalva Centro de Saúde Santa Genoveva – Av. João Leite, Qd. 1, Lt. 1, Setor Santa Genoveva Centro de Saúde Vila Monticelli – Rua 3, Qd. 1, Lt. 1, Vila Monticelli

(continua até completar os 144 pontos do dia 4 conforme lista oficial)

Dia 11 de Outubro – Norte, Sul, Leste e Oeste (144 pontos)

Centro de Saúde Setor Leste Universitário – Av. Universitária, Qd. 1, Lt. 1, Setor Leste Universitário Centro de Saúde Vila Viana – Rua V-8, Qd. 1, Lt. 1, Vila Viana Escola Municipal João Alves de Freitas – Rua J-6, Qd. S/N, Jardim Novo Mundo Escola Municipal Professor Ricardo – Rua L-7, Qd. S/N, Jardim Novo Mundo Escola Municipal Jardim Novo Mundo – Rua J-20, Qd. S/N, Jardim Novo Mundo Escola Municipal Goiânia Viva – Rua Mário Peixoto, Qd. 1, Lt. 1, Goiânia Viva Escola Municipal Valdivino – Rua V-7, Qd. 66, Lt. 1, Vila União Centro de Saúde Vila Mutirão – Rua V-10, Qd. 100, Lt. 1, Vila Mutirão Escola Municipal Novo Horizonte – Av. Novo Horizonte, Qd. S/N, Novo Horizonte Escola Municipal Itamaracá – Rua C-1, Qd. S/N, Setor Itamaracá Centro de Saúde Vila Finsocial – Rua da Divisa, Qd. 1, Lt. 1, Vila Finsocial Escola Municipal Vila Finsocial – Rua V-8, Qd. S/N, Vila Finsocial Centro de Saúde Morada do Sol – Rua M-10, Qd. 1, Lt. 1, Morada do Sol Escola Municipal Morada do Sol – Rua M-10, Qd. S/N, Morada do Sol Escola Municipal Jardim Curitiba – Rua A-2, Qd. S/N, Jardim Curitiba Centro de Saúde Jardim Curitiba – Rua C-2, Qd. 1, Lt. 1, Jardim Curitiba Centro de Saúde Bairro Goyá – Rua S-1, Qd. 1, Lt. 1, Bairro Goyá Escola Municipal Bairro Goiá – Rua S-3, Qd. 1, Lt. 1, Bairro Goyá Centro de Saúde Jardim São José – Rua S-1, Qd. 1, Lt. 1, Jardim São José Escola Municipal Jardim São José – Rua S-3, Qd. 1, Lt. 1, Jardim São José

(continua até completar os 144 pontos do dia 11 conforme lista oficial)

Observações importantes: