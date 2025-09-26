search
Saúde

Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia

A vice-prefeita Coronel Cláudia destacou que a inovação traz mais agilidade ao atendimento e pode ampliar o acesso à saúde tanto para cidadãos quanto para servidores municipais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/09/2025 - 16:01

Inauguração em Goiânia marca a chegada da primeira cabine de saúde do Brasil, com triagem automatizada e consultas médicas em tempo real. Foto: Nivaldo Jesus

Na manhã desta sexta-feira (26), Goiânia se tornou palco de uma inovação inédita no país: a inauguração da primeira cabine de saúde dentro de um hotel brasileiro. O espaço foi instalado no CR Hotel Bueno e funciona em parceria com a healthtech Meu Plantão Amigo, permitindo consultas médicas online em tempo real, além de triagens rápidas com aferição de pressão, batimentos cardíacos, temperatura e oxigenação.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia, que destacou o potencial do projeto não apenas para hóspedes e colaboradores da rede hoteleira, mas também para a população em geral. Segundo ela, a tecnologia pode ser uma aliada para ampliar o acesso à saúde pública e agilizar o atendimento nas unidades do município.

“Essa inovação mostra como a telemedicina pode reduzir custos e trazer mais rapidez no atendimento. Estamos avaliando a implementação dessas cabines como estratégia de triagem nas unidades de saúde. Também planejamos o uso junto aos servidores municipais, garantindo prevenção e cuidado com a saúde de forma eficiente”, afirmou a vice-prefeita.

 

Como funciona a cabine

A cabine de saúde funciona de maneira simples: em poucos minutos, o usuário realiza a triagem, tem acesso a uma consulta médica virtual e, se necessário, recebe prescrições ou encaminhamentos para exames. O sistema já conta com 13 especialidades médicas, além de psicólogos e nutricionistas.
Para o médico Matheus Ferreira, fundador e CEO do Meu Plantão Amigo, a inauguração representa um marco. “Nosso objetivo é democratizar o acesso à saúde sem perder qualidade. Essa parceria dentro de um hotel amplia horizontes e mostra o impacto que podemos gerar com tecnologia e prevenção”, ressaltou.

Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e gestor do CR Hotel Bueno, Charleston Pimentel, reforçou o pioneirismo da iniciativa. “É o primeiro hotel do Brasil a oferecer essa tecnologia. A cabine facilita a vida de hóspedes e colaboradores, garantindo atendimento rápido e seguro. A expectativa é expandir para toda a rede hoteleira do país”, disse.

 

Telemedicina ao alcance de todos

Com a inauguração, Goiânia se coloca como cidade pioneira na integração entre hospitalidade, tecnologia e saúde, abrindo caminho para que soluções de telemedicina cheguem cada vez mais próximas da rotina da população.

