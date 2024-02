Goiânia lidera acesso à coleta de lixo no Centro-Oeste, revela IBGE

Segundo dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta sexta-feira, 23, os serviços de coleta de lixo orgânico em Goiânia atingem 99,8% dos moradores da cidade. Este índice posiciona Goiânia como a cidade do Centro-Oeste com o maior acesso à coleta de lixo. Esse número supera outras cidades da região, como Brasília, com 98,8%, Campo Grande, com 99,2%, e Cuiabá, com 97,7%.

O presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Alisson Borges, ressaltou o compromisso contínuo da instituição em melhorar o serviço e corrigir eventuais falhas, visando uma cidade mais limpa e sustentável. São mais de 547.858 domicílios e mais de um milhão e 400 mil moradores beneficiados pelos serviços da Comurg, que realiza a coleta em 98 rotas divididas em circuitos pela cidade, totalizando um volume médio de 36 mil toneladas de lixo urbano residencial por mês.

Em áreas com maior geração de lixo, a coleta é diária, enquanto em locais com menor produção, os caminhões passam em dias alternados. Para facilitar o acesso dos moradores às informações sobre os dias e horários da coleta em seus bairros, a Prefeitura de Goiânia disponibiliza essas informações em seu site oficial e no Instagram da Comurg. Além disso, canais de atendimento ao público, como o WhatsApp e o teleatendimento 24 horas, estão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre o serviço.