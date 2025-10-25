Goiânia pede emendas de bancada para drenagem e mobilidade em 2026

A Prefeitura de Goiânia pretende ampliar o volume de recursos federais destinados à cidade por meio das emendas da bancada goiana no Congresso Nacional em 2026. Segundo o secretário municipal de Articulação e Captação de Recursos, Júnior Toledo, a gestão apresentou um pedido expressivo de investimentos, com foco em obras de infraestrutura, drenagem e mobilidade urbana. Ele não detalha os valores, mas fala em projeto robusto.

“Fizemos uma solicitação grande, um volume expressivo de recursos para todas as áreas — social, educação, infraestrutura. Mas, especificamente nas de bancada, queremos que os parlamentares comprem a ideia de abrir um programa com investimento grande em infraestrutura”, afirmou Toledo.

De acordo com ele, a proposta foi apresentada durante as reuniões com os representantes da bancada federal e está em fase de análise. “Eles estão avaliando para ver qual é a conta que pode ser encaminhada para a gente, para a abertura desse programa”, explicou.

Além das emendas de bancada, o secretário disse que também foram encaminhados pedidos individuais aos parlamentares. “Não foquei só nas de bancada, pedi também emendas individuais dos deputados e senadores”, ressaltou.

O principal objetivo da gestão é recuperar a capacidade de execução de convênios e garantir que Goiânia volte a receber investimentos federais de grande porte, especialmente em áreas que sofrem com alagamentos e falta de infraestrutura adequada. “Tem asfalto dentro, mas o vulto maior seria drenagem”, destacou o secretário.

Bancada goiana destina mais de meio bilhão em emendas Pix a municípios na atual legislatura