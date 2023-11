Goiânia pode acessar empréstimo de R$ 1 bilhão para obras e investimentos

Goiânia, uma cidade com uma capacidade financeira bem avaliada pelo Tesouro Nacional, está considerando uma proposta de operação de crédito oferecida pelo Banco do Brasil (BB). O empréstimo, que é da ordem de R$ 1 bilhão, garantirá investimentos em diversas áreas no município de Goiânia.

A cidade recebeu uma nota B no índice de Capacidade de Pagamento (Capag), uma avaliação de solvência feita pelo Governo Federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). As negociações foram iniciadas pelo BB, após analisar a capacidade do município de obter um financiamento com garantia da União.

Com base na avaliação do grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, Goiânia foi apontada com um diagnóstico de saúde fiscal positiva.

No segundo quadrimestre de 2023, a dívida fundada do município estava em R$ 1.748.092.087,91, o que representa 25,53% do que é possível captar. Com uma gestão responsável e transparente, o município cumpre rigorosamente as resoluções do Senado Federal nº. 40 e 43 de 2001, que definem os limites para operação de créditos com garantia da União, para os entes federativos.

“Os dados mostram que, desde 2019, a dívida do município vem caindo, passando de R$942 milhões para R$213 milhões em 2022. Os números reforçam esse equilíbrio fiscal que foi conquistado para que o município tenha capacidade de pagamento B”, explica Vinicius Henrique, titular da Secretaria Municipal de Finanças.