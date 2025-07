Goiânia realiza testagem ampliada na Rodoviária, nesta sexta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza testagem ampliada para doenças respiratórias e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nesta sexta-feira (25/7), na área externa da Rodoviária de Goiânia, localizada na Avenida Goiás Norte, esquina com a Rua 44. Serão oferecidos testes rápidos de Influenza A e B, Covid-19, hepatite B, sífilis e HIV, das 8h às 17h.

Neste mês, em que a campanha Julho Amarelo busca ampliar a conscientização sobre hepatites virais, foram acrescidos ainda na testagem ampliada testes para detecção de ISTs, além da distribuição de materiais educativos e orientações para a prevenção das hepatites em Goiânia. “A SMS realiza testagem ampliada de forma periódica em locais de grande circulação de pessoas. É uma estratégia de vigilância para o monitoramento, produção de evidências e avaliação do cenário epidemiológico de doenças respiratórias no município”, explica o secretário municipal de saúde, Luiz Pellizzer.

“Os testes serão oferecidos por demanda espontânea, ou seja, todas as pessoas que quiserem podem realizar os exames, mesmo sem nenhum sintoma. Ao oferecer testes de forma mais abrangente e acessível à população, o poder público consegue identificar com mais precisão a real extensão da circulação das patologias, inclusive em casos assintomáticos ou com sintomas leves, que poderiam passar despercebidos”, ressalta a diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Flaviane Lemos.