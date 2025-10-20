Goiânia recebe edição da Imersão CNP: Protagonistas de Resultados

Depois da passagem pelo Nordeste, a Imersão CNP: Protagonistas de Resultados desembarca em Goiânia nos dias 21 e 22 de outubro, reunindo diretores, líderes e empreendedores em uma experiência voltada a transformar a liderança e gestão de pessoas em uma verdadeira alavanca de crescimento.

Em dois dias de imersão, os participantes terão acesso a aulas, exercícios práticos e análises que permitem identificar gargalos, aplicar soluções imediatas e alinhar cultura, estratégia e performance. A jornada também conta com um momento exclusivo para donos de negócios, que recebem diagnósticos personalizados e direcionamentos estratégicos, além de uma trilha online para aprofundamento, um diagnóstico exclusivo, desenvolvido pela CNP, e uma comunidade no WhatsApp para acompanhamento e troca de experiências.

O time de especialistas que conduz as imersões já atuou em empresas como Movile, iFood, Sympla, Conta Azul, Loft, Gympass, Quinto Andar, Ambev, Nubank, IBM, dr.consulta, Alice, G4 Educação e PagSeguro, além de startups com atuação internacional. Essa bagagem assegura uma vivência prática e realista do que funciona em negócios em expansão.

A escolha de Goiânia como sede não foi por acaso. A cidade vive um momento de forte crescimento econômico, abrigando um ecossistema empresarial pulsante e diversificado. Para enriquecer a edição, a Imersão contará também com a participação de Lásaro do Carmo, referência no mercado brasileiro, que levará sua visão e experiência para inspirar líderes e empreendedores locais.

À frente do projeto está Marcela Zaidem, CEO, fundadora da CNP, ex-diretora e sócia do G4 Educação e uma das responsáveis pela construção da cultura e do relacionamento de empresas como Disney, Fox Sports, Cosan Lubrificantes e Thyssenkrupp.

Segundo a executiva, a chegada da Imersão à cidade é estratégica “Goiânia representa esse Brasil que cresce fora do eixo óbvio. A cidade abriga negócios que estão se estruturando para sustentar o crescimento com gestão sólida de pessoas e cultura forte.” Ela entende que “nosso objetivo é entregar ferramentas práticas, aplicáveis já no dia seguinte, para que líderes e empresas goianas consigam transformar a gestão de pessoas em impacto real nos resultados”, complementa Marcela.

Após Goiânia, o programa segue para Curitiba (4 e 5 de novembro), consolidando-se como referência nacional em estratégias de gestão de pessoas para empresas em crescimento.

Outro diferencial da Imersão é a rede de parcerias locais: quem adquirir o ingresso por meio dessas empresas e instituições parceiras garante 20% de desconto. A previsão é reunir até 100 participantes no encontro.

Mais informações e inscrições na Landing Page oficial da Imersão Goiânia.

Sobre a Cultura na Prática

A Cultura na Prática é uma consultoria focada em People Solutions, criada por Marcela Zaidem. Com mais de 18 anos de experiência na área de pessoas e pós-graduada em Gestão de Negócios, Marcela é e ex-diretora e sócia do G4 Educação e ajudou a construir a cultura e o relacionamento em empresas como Disney, Fox Sports, Cosan Lubrificantes e Thyssenkrupp. As soluções da CNP para transformar a cultura das empresas em resultados são: Diagnóstico de cultura; Mentoria, Mapa Estratégico e CNP Hub. Desde a criação, a CNP já atendeu mais 70 empresas, somente este ano mais de 40 aulas e palestras, além de eventos como VTEX Day, G4Valley, RH Summit e Gramado Summit.