search
Meio Ambiente

Goiânia recebe selo nacional com projeto Caminho dos Bougainvilles

Selo reconhece municípios, instituições públicas e entidades da sociedade civil que desenvolvem ações voltadas ao uso da bicicleta como meio de transporte e de lazer


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/10/2025 - 10:43

Caminho dos Bougainvilles
São mais de 50 quilômetros de percurso para pedalar ou caminhar, conectando áreas verdes, praças e o patrimônio Art Déco, símbolos da identidade cultural e paisagística da capital. (Imagem: GoiâniaTur)

Goiânia conquistou o Selo Bicicleta Brasil 2025, concedido pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Ele reconhece municípios, instituições públicas e entidades da sociedade civil que desenvolvem ações voltadas ao uso da bicicleta como meio de transporte e de lazer. É também uma das principais distinções do governo federal para boas práticas em mobilidade urbana.

Para a presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, o reconhecimento nacional reforça o compromisso da cidade com a mobilidade sustentável, a valorização dos espaços públicos e o turismo urbano.

“A conquista do Selo Bicicleta Brasil mostra que o turismo pode ser uma ferramenta de educação ambiental e de promoção da sustentabilidade. Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do mundo, e o Caminho dos Bougainvilles traduz essa vocação em um roteiro que valoriza essa característica”, afirmou.

O que é o Caminho dos Bougainvilles?

O Caminho dos Bougainvilles é um roteiro de turismo urbano criado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur). São mais de 50 quilômetros de percurso para pedalar ou caminhar, conectando áreas verdes, praças e o patrimônio Art Déco, símbolos da identidade cultural e paisagística da capital.

O roteiro é composto por quatro trajetos temáticos: Art Déco, Parques I, Parques II e Praças. O projeto integra o Desafio das Flores, iniciativa da GoiásTurismo que conecta cultura, meio ambiente e qualidade de vida por meio de trilhas em diversas cidades do estado.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Batalhão Ambiental deflagra operação contra garimpo ilegal em Faina
Meio Ambiente

Batalhão Ambiental deflagra operação contra garimpo ilegal em Faina

20/10/2025
Um novo foco de incêndio está atingindo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, causado por raios que atingiram a área durante as recentes chuvas na região - ICMBio
Meio Ambiente

Raios provocam novo foco de incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás

17/10/2025
Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás
Meio Ambiente

Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás

16/10/2025
Brasil propõe resposta global a incêndios florestais durante Pré-COP em Brasília
Meio Ambiente

Brasil propõe resposta global a incêndios florestais durante Pré-COP em Brasília

15/10/2025
PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás
Meio Ambiente

PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás

15/10/2025
acidente Professor Jamil
Cidades

Acidente entre carro e ambulância deixa três mortos e dois feridos graves na BR-153, em Professor Jamil

20/10/2025
Goiás da Sorte
Cidades

Procon Goiânia alerta consumidores sobre golpe com uso de inteligência artificial em nome do Goiás da Sorte

20/10/2025
preços gasolina
Economia

Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina para distribuidoras

20/10/2025
Quita Goiás
Cidades

Quita Goiás: novo programa goiano promete negociar dívidas tributárias com desconto de até 70%

20/10/2025
Pesquisa