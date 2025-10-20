Goiânia recebe selo nacional com projeto Caminho dos Bougainvilles

Goiânia conquistou o Selo Bicicleta Brasil 2025, concedido pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Ele reconhece municípios, instituições públicas e entidades da sociedade civil que desenvolvem ações voltadas ao uso da bicicleta como meio de transporte e de lazer. É também uma das principais distinções do governo federal para boas práticas em mobilidade urbana.

Para a presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, o reconhecimento nacional reforça o compromisso da cidade com a mobilidade sustentável, a valorização dos espaços públicos e o turismo urbano.

“A conquista do Selo Bicicleta Brasil mostra que o turismo pode ser uma ferramenta de educação ambiental e de promoção da sustentabilidade. Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do mundo, e o Caminho dos Bougainvilles traduz essa vocação em um roteiro que valoriza essa característica”, afirmou.

O que é o Caminho dos Bougainvilles?

O Caminho dos Bougainvilles é um roteiro de turismo urbano criado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur). São mais de 50 quilômetros de percurso para pedalar ou caminhar, conectando áreas verdes, praças e o patrimônio Art Déco, símbolos da identidade cultural e paisagística da capital.

O roteiro é composto por quatro trajetos temáticos: Art Déco, Parques I, Parques II e Praças. O projeto integra o Desafio das Flores, iniciativa da GoiásTurismo que conecta cultura, meio ambiente e qualidade de vida por meio de trilhas em diversas cidades do estado.