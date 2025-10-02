search
Poder

Goiânia registra superávit de quase R$ 700 milhões no segundo quadrimestre de 2025

Resultado primário é o melhor em cinco anos; balanço mostra queda em despesas e investimentos e avanços na arrecadação própria


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 02/10/2025 - 10:28

SANDRO MABEL - Balanço do segundo quadrimestre de 2025 mostra superávit recorde de quase R$ 700 milhões
Balanço do segundo quadrimestre de 2025 mostra superávit recorde de quase R$ 700 milhões

A Prefeitura de Goiânia apresentou nesta quinta-feira (2), na Câmara Municipal, os resultados do segundo quadrimestre de 2025. O balanço apontou superávit primário de R$ 678 milhões, o melhor em pelo menos cinco anos. O resultado positivo ocorre em meio ao discurso oficial de crise administrativa e financeira, que inclui passivo estimado em cerca de R$ 5 bilhões.

A receita total do período chegou a R$ 6,6 bilhões, o que representa crescimento real de 6,61% em relação ao mesmo intervalo de 2024, quando o montante arrecadado foi de R$ 5,9 bilhões.

Apesar do resultado positivo, o prefeito Sandro Mabel (UB) manteve a defesa do decreto de calamidade financeira, aprovado pela Assembleia Legislativa até dezembro deste ano. O índice de remanejamento orçamentário alcançou 48%, o que, segundo a Prefeitura, se deve a um orçamento inicial superestimado em mais de 20%.

Receitas

As receitas próprias da Prefeitura (R$ 2,6 bilhões) superaram as transferências da União e do Estado (R$ 2,5 bilhões), com destaque para o Imposto Sobre Serviços (ISS), que arrecadou R$ 970 milhões, seguido pelo IPTU, com R$ 921 milhões, pelo Imposto de Renda, que somou R$ 445 milhões, e pelo ITBI, com R$ 243 milhões. A arrecadação de taxas chegou a R$ 102 milhões.

Despesas

Do lado das despesas, houve uma redução de 10,57% em relação ao mesmo período de 2024, passando de R$ 6,2 bilhões para R$ 5,9 bilhões entre janeiro e agosto deste ano. A maior parte dos gastos correspondeu a pessoal e encargos sociais, que atingiram R$ 3 bilhões, representando 46,35% da Receita Corrente Líquida.

Investimentos

Já os investimentos totalizaram R$ 165 milhões, queda de 30% em comparação com 2024, quando foram aplicados R$ 226 milhões.

Saúde e Educação

Em relação às áreas constitucionais, a Prefeitura aplicou 20% da receita em Saúde, acima do piso de 15%. No entanto, o índice em Educação ficou também em 20%, abaixo dos 25% obrigatórios, o que exigirá complementação até o fim do exercício.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas
Poder

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

02/10/2025
Cabo Senna e Sandro Mabel: Vereador cobra retratação: “Se retrata ao mundo ou prova que sou malandrinho”
Poder

“Se retrata ao mundo ou prova que sou ‘malandrinho’”, exige Cabo Senna a Sandro Mabel

02/10/2025
Mabel reconhece erro da Prefeitura ao “mexer com vendedor de coco” e promete novas regras de abordagem
Poder

Prefeito reconhece erro da Prefeitura ao “mexer com vendedor de coco” e promete novas regras de abordagem

02/10/2025
Mabel pede desculpas após nota de repúdio da Câmara: “Discussão política não é pessoal”
Poder

Mabel se explica sobre ataques pessoais após nota de repúdio da Câmara: “Tenha certeza que é involuntário”

02/10/2025
IR Câmara
Poder

Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

02/10/2025
Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais
Brasil

Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais

02/10/2025
Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas
Poder

Mabel se nega a responder vereadores e deixa Câmara durante prestação de contas

02/10/2025
Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões
Cidades

Ex-secretário de Palmelo e outros suspeitos são investigados por desvio de R$ 4,6 milhões

02/10/2025
Cabo Senna e Sandro Mabel: Vereador cobra retratação: “Se retrata ao mundo ou prova que sou malandrinho”
Poder

“Se retrata ao mundo ou prova que sou ‘malandrinho’”, exige Cabo Senna a Sandro Mabel

02/10/2025
Pesquisa