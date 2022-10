Goiânia sedia encontro de negócios com foco em sucessão familiar

Mais de 71% das médias empresas no Brasil são familiares é o que mostra o Recorte Famílias Empresárias Longevas de Alto Crescimento. Nesta terça-feira, 18, acontece o encontro de Negócios, com o tema “Sucessão Familiar e seus desafios para Negócios de Alimentação”. Um painel ministrado pelo especialista em Gestão e Sucessão de Empresas Familiares, Felipe Meyer, e pelo CEO do Grupo QG, Guilherme Carvalho. O evento é uma organização da A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Goiás (Abrasel Goiás) e o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Município de Goiânia (Sindibares Goiânia), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae-GO), Cerrado Distribuição e Ágora Fábrica de Resultados.

As inscrições são gratuitas para associados e pode. ser feitas pelo link https://forms.gle/toRxTwVGjadpjzFS9. O evento será realizado a partir das 8h30 na sede do Sebrae Goiás, que fica na Avenida T-3, nº 1000, Setor Bueno, em Goiânia. Após o encontro será realizado almoço de negócios entre empresários e fornecedores do setor de alimentação da capital.

O presidente da Abrasel Goiás, Danillo Ramos, explica que o objetivo do encontro é abordar o tema da sucessão familiar tão recorrente nos negócios da alimentação. “É muito comum neste setor de negócios de alimentação termos pais e filhos trabalhando juntos ou famílias que se unem em torno do negócio. Mas, muitas vezes, essas famílias não estão preparadas para uma eventual sucessão, seja natural, por falecimento ou fim de uma sociedade entre parentes. Diante disso, nós da Abrasel Goiás e do Sindibares Goiânia, junto de nossos parceiros, resolvemos esclarecer melhor este processo pelo qual a maioria de nós vai passar. É um benefício para o associado que pode se planejar melhor para o futuro do seu negócio”, reforça.

O CEO do Grupo QG, Guilherme Carvalho, que é associado das duas entidades acrescenta a importância do tema para os gestores de bares e restaurantes da capital. “Um CNPJ, uma marca nasceu para ser perene, porém se nós empresários não cuidarmos visando o longo prazo, sua mortalidade ao longo do tempo será natural. Irei abordar como foi a nossa sucessão dentro do Grupo QG, onde meus pais já disseram que ‘se a segunda geração não tivesse assumido, o negócio já teria sumido!’”, complementa.