Goiânia sedia evento com experiência inédita no metaverso

Nos dias 18 e 19 de novembro acontece em Goiânia, a Expo Metaverso. Um evento presencial, com direito à experiência imersiva no metaverso, será realizado no auditório da Unialfa. O Governo de Goiás é o único representante do poder público no evento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site expometaversobrasil.com. As vagas são limitadas.

Organizada pela Meta4Chain e pela Associação Brasileira de Metaverso (ABMeta), a Expo Metaverso é pioneira no Brasil e terá interface digital no Oni Verso, o metaverso escolhido para abrigar a versão digital do evento. As palestras de especialistas internacionais serão transmitidas diretamente de Porto Alegre e no metaverso. Goiânia e outras nove capitais brasileiras, mais seis do Mercosul, participam como cidades-satélites.

A Expo Metaverso vai discutir temas como web 3.0, Inteligência Artificial, criptomoedas e metaverso com foco nas oportunidades e soluções deste mercado que não para de crescer. “A pergunta não é ‘se’ a sua área será impactada, mas sim ‘como’ e ‘por quem’. Conhecer as perspectivas desse futuro digital (e o metaverso é só uma parte dele) é fundamental para ganhar protagonismo nesse processo”, diz Flavio Mayerhofer, presidente da ABMeta.

O evento é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

Maiores do mundo

A Expo Metaverso usa a mesma tecnologia de metaverso de grandes eventos globais, como SXSW e Futurecom, para desenhar um ambiente que favoreça a interação e estimule a criatividade. A ideia é ir além de apresentar tendências e promover conexões com possibilidade real de geração de valor.

Com nomes reconhecidos na área como Dan Burgar, Thomas Hessler e Gene Kogan, a Expo Metaverso tem o apoio de gigantes da tecnologia como Qualcomm, líder mundial em inovações de tecnologia sem fio 3G, 4G e de última geração há mais de 30 anos. Hoje, eles são pioneiros no caminho para o 5G com uma nova era de produtos inteligentes que estão revolucionando diversos setores, incluindo automotivo, computação e IoT.