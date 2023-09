‘Goiânia Sempre Rosa’ marca início das comemorações dos 90 anos da capital

A Prefeitura de Goiânia escolheu abrir as comemorações dos 90 anos de Goiânia com um grande evento voltado à saude das mulheres. A ação, em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), será realizada neste domingo (1º/10), na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, a partir das 8h. Um túnel com 1.520 guarda-chuvas rosa faz alusão ao evento “Goiânia 90 anos Sempre Rosa – Guardando Você do Câncer de Mama”, que alerta sobre a importância da prevenção, no mês dedicado a conscientização sobre o câncer de mama.

Na programação estão previstas atividades de educação em saúde; apresentações culturais e caminhada com a participação do grupo de mulheres motoqueiras associadas da Harley Davidson.

O prefeito Rogério explica os motivos que levaram a escolha da abordagem Goiânia Sempre Rosa. “O principal motivo é porque a prevenção ao câncer de mama salva muitas vidas e, por isso, é um assunto que nunca pode ser esquecido. Outro motivo é para celebrarmos as conquistas alcançadas com o Programa Goiânia Sempre Rosa que lançamos em outubro de 2021”, explica.

“Entre as conquistas, conseguimos zerar a fila de espera para o exame de mamografia e a biópsia com agulha. Atualmente, após passar pela consulta, uma mulher consegue fazer esses exames em no máximo uma semana”, comemora o gestor.

Desde o início do projeto Goiânia Sempre Rosa, idealizado pela primeira-dama Thelma Cruz e a médica mastologista Rosemar Macedo, o município já realizou 64.804 mamografias, sendo 60.167 de rastreamento e 4.639 para diagnóstico; além de 1.359 biópsias por agulha. Um total de 74 médicos; 78 enfermeiros e 820 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) foram capacitados.

“Antes do Goiânia Sempre Rosa, tínhamos dois locais para realização desses exames. Atualmente são cinco”, destaca o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, que chama a atenção para a programação de domingo. “Será um dia festivo, queremos chamar a atenção de todos, principalmente das mulheres com vista à prevenção do câncer de mama, sobre a importância da adoção de práticas saudáveis para se ter uma vida com saúde”, conclama.

A superintendente de Gestão de Redes de Atenção à Saúde, Cynara Mathias, complementa. “Pensando na promoção à saúde, neste domingo a SMS vai oferecer serviços como abordagem sobre alimentação saudável, amamentação, prática de atividade física, além de aferição de pressão arterial e glicemia e auriculoterapia”, anuncia.