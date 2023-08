Goiânia tem a mais baixa umidade do ar do ano, nesta terça-feira

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, Goiânia tem, nesta terça-feira a mais baixa umidade do ar do ano: 12%. O nível é abaixo do Deserto do Saara, que varia de 14% a 20%.

O pico é previsto para até 17 horas. Outras cidades da região metropolitana como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis, também serão afetadas pelo clima árido.

A recomendação do Inmet à população é que todos, mas principalmente crianças e idosos ingiram bastante líquido. As atividades físicas são nocivas neste tempo seco e devem ser evitadas. O uso de hidratantes e filtro solar é também é recomendável.