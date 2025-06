Goiânia tem mais de 305 mil pessoas imunizadas contra Influenza

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já vacinou 305.086 pessoas contra a Influenza. Segundo o balanço, divulgado nesta quarta-feira (11/6), a capital alcançou 37,52% de cobertura vacinal, acima da média de vacinação do país e de Goiás.

“Apesar de estarmos levemente acima da média de vacinação do país e de Goiás, precisamos do apoio da população para imunizar principalmente as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de complicações graves da gripe, como crianças, idosos e gestantes”, afirma o secretário municipal de saúde, Luiz Pellizzer.

Para alcançar a meta do Ministério da Saúde de imunizar 90% do público-alvo da campanha até o fim deste ano, a Secretaria reforça que Goiânia tem 62 salas de vacina em funcionamento de segunda a sexta, das 08h às 17h, em todas as regiões da cidade.

“A meta é imunizar até o fim do ano 90% do público alvo, mas é importante ressaltar que é muito melhor que as pessoas já estejam protegidas no período de maior circulação do vírus da Influenza, para criar barreiras contra a propagação da doença e evitar a sobrecarga das unidades de saúde”, pontua o secretário.

Veja aqui os locais de vacinação.

Mitos

A SMS reforça também o combate a informações falsas sobre a imunização contra Influenza. Segundo o médico Frank Cardoso, é preciso combater crenças e fake news para que a população seja incentivada a se proteger. “O primeiro mito que precisamos combater é o de que a vacina não tem eficácia porque mesmo tomando a vacina a pessoa fica gripada ao longo do ano”, afirma o médico.

“A vacina protege contra as cepas mais predominantes em circulação e previne o agravamento da doença. Mesmo que a pessoa fique gripada ao longo do ano, a vacina impede a evolução para síndromes respiratórias mais graves, diminui a necessidade de hospitalização e reduz a mortalidade pela doença”, explica.

Outro mito comum é o de que a vacina pode causar gripe. “O imunizante é produzido com vírus inativado, ou seja, não existe possibilidade da vacina provocar a doença”, conta o profissional. “Ao receber o imunizante, a pessoa pode apresentar efeitos colaterais muito leves, como dor no local da aplicação da vacina, mas ela não causa gripe”, pontua.

Verdades

A secretaria reforça ainda que o imunizante é seguro para pessoas em todas as faixas etárias, ainda que gestante, com deficiência ou com comorbidades. “Não existe isso de que grávidas ou pessoas com doenças crônicas não podem se vacinar. A vacina é especialmente produzida para esses públicos e é totalmente segura. A única contraindicação é para pessoas que têm alergia à proteína do ovo”, diz o secretário.

Outra verdade importante é que a vacina contra Influenza pode ser administrada juntamente com as outras vacinas do calendário vacinal. “Todos podem aproveitar a campanha da Influenza para atualizar a caderneta de vacinação. Não tem nenhum problema em tomar a vacina da gripe junto com outras vacinas”, ressalta Luiz Pellizzer.