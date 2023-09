Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Goiânia teve nesta segunda-feira (25) o dia mais quente do ano até agora. Por volta das 15 horas, a estação meteorológica registrou 39,3ºC na capital. O recorde anterior era o de domingo (24), quando a capital registrou 39ºC.

No entanto, também choveu em alguns setores no fim da tarde. Segundo o Inmet, as chuvas são ocasionadas por causa do contraste térmico.