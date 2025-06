Goiânia tem queda de 46% nos casos de dengue no primeiro semestre de 2025

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou nesta quinta-feira (12/6) balanço de casos de dengue no município. De janeiro a maio de 2025, a capital registrou 16.082 casos da doença, quantitativo 46,8% menor do que o apresentado no mesmo período do ano passado, quando Goiânia contabilizava 23.618 casos.

“É um resultado positivo, dado o estado de emergência que vivenciamos, que nos mostra o quão importante é a colaboração, conscientização e soma de esforços entre poder público e sociedade”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer. “No entanto, precisamos seguir conscientes de que a luta contra o mosquito da dengue continua e, mesmo no período de estiagem, o monitoramento rigoroso do avanço da doença e o cuidado com as residências não podem deixar de acontecer”, alerta o médico titular da SMS.

Ainda segundo a pasta, o número de óbitos pela doença em 2025 apresentou redução de 52,9% com relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, a capital registrou nove óbitos comprovadamente causados por dengue, enquanto no mesmo período de 2024 foram 17. Mesmo com a chegada do sorotipo 3 do vírus da dengue, considerado mais preocupante, os casos graves de dengue apresentaram redução. Foram 63 de janeiro a maio de 2024 contra 49 neste ano.

Visitas domiciliares

O combate à doença foi intensificado por força-tarefa da Prefeitura de Goiânia, com a realização de 1,4 milhão de visitas domiciliares para controle de vetores da dengue e orientação da população, além de inspeções compulsórias em imóveis fechados e abandonados. Durante as visitas domiciliares, foram identificados 22.141 imóveis com focos do mosquito e eliminados 32.142 criadouros de Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Foram realizados ainda 44 mutirões para reforçar a limpeza de áreas urbanas e o recolhimento de mais de 20 mil pneus descartados de forma inadequada nas ruas da capital.

A SMS reforça os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue e a proteção da comunidade:

•Tampar caixas d’água, baldes e reservatórios;

• Eliminar pneus e recipientes que possam acumular água;

• Preencher pratinhos de vasos com areia;

• Manter as lixeiras bem fechadas;

• Não descartar entulhos e resíduos em lotes baldios;

• Trocar diariamente a água oferecida aos animais de estimação

